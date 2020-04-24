مواقع تتيح لك كتباً إلكترونية جديدة مجاناً أو بأسعار زهيدة

مع استمرار حالة الإغلاق والعزل المنزلي في جميع أنحاء العالم للحد من تفشي فيروس كورونا (Covid-19)، أصبح الذهاب إلى المكتبة لشراء بعض الكتب أمراً صعباً، وبالتالي ليس أمامك سوى الاعتماد على الكتب الإلكترونية أو الكتب المسموعة، التي يمكنك الحصول عليها من خلال الاشتراك أو حتى الحصول عليها مجاناً بطرق قانونية.

إليك مصادر الحصول على كتب إلكترونية جديدة مجاناً أو بأسعار رمزية:

Kindle Unlimited:

تبلغ تكلفة الاشتراك في خدمة Kindle Unlimited التابعة لشركة أمازون 10 دولارات شهريًا، ويتيح لك هذا الاشتراك الوصول إلى ما يقرب من مليون كتاب من خلال أجهزة Kindle، وتطبيقاتها. كما يتيح أيضاً العديد من الميزات مثل: إمكانية الوصول إلى بعض الكتب المسموعة، ومزامنة الصوت والنص إلى آخر مكان استمعت فيه أو قرأته باستخدام ميزة Whispersync for Voice، وهذه الخدمة متاحة على أي جهاز يدعم تطبيق Kindle.

Scribd:

تتيح خدمة Scribd عددا غير محدود من الكتب الإلكترونية والكتب المسموعة وبعض المجلات، وتتيح لك فترة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا، وبعد ذلك يجب عليك الاشتراك في الخدمة مقابل 9 دولارات شهريًا، كما تقدم تطبيقات للهواتف الذكية وأجهزة القراءة لتسهيل الوصول للمكتبة.

Marvel Unlimited:

خدمة مقدمة لعشاق ومحبي قراءة القصص المصورة الهزلية comic book، حيث تتيح الوصول غير المحدود إلى آلاف الكتب المصورة، بسعر 10 دولارات شهريًا مع وجود فترة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام. ويمكنك الوصول إلى أكثر من 27000 كتاب، وحفظ ما يصل إلى 12 كتابا وقراءتها من خلال التطبيقات المتوفرة لنظام التشغيل أندرويد و (أي أوإس) iOS.

Libby:

تتيح لك خدمة Libby – المملوكة لشركة Rakuten التي تطور أجهزة القراءة الإلكترونية Kobo – تنزيل كتب إلكترونية مجانية لفترة محدودة، بالإضافة إلى إمكانية قراءة الكتب أو الاستماع إلى الكتب المسموعة مباشرة في جهاز أو تطبيق Kindle الخاص بك.

Bookmate:

تقدم خدمة Bookmate أكثر من مليون ونصف كتاب إلكتروني، وتشمل فئات عديدة مثل: القصص المصورة والكتب المسموعة، التي يمكنك قراءتها من خلال تطبيقات الهاتف المحمول مقابل 100 دولارِِ سنويًا أو 10 دولارات شهريًا، أو قراءة ما يصل إلى 50000 كتاب بشكل مجاني تمامًا.