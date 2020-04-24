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توهجات غامضة زرقاء اللون في السماء

24 نيسان / أبريل 2020 06:49

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شاهد سكان دول عديدة توهجات غامضة زرقاء اللون في السماء، لم يعرف أحد مصدرها حتى الآن.

وأفاد موقع "أخبار الكوكب Planet News" بأنّ شهودًا عيانًا من الولايات المتحدة وإسبانيا وأستراليا إلتقطوا صورًا ومقاطع فيديو نشروها في الإنترنت.

وقبل أيام نشر مستخدم فيديو في شبكة يوتيوب يظهر فيه بوضوح طيلة 15 دقيقة تقريبًا كيف يتسلل الضوء الأزرق الساطع عبر الغيوم في سماء الليل. وفي فيديو آخر نشره مستخدم آخر، يُشاهد الضوء الأزرق بين الغيوم ثمّ يختفي وبعد فترة وجيزة يظهر من جديد.

وكما هو متوقّع ينسب شهود العيان هذه الظاهرة كما هو معتاد للغرباء من كواكب أخرى، أو لإختبارات سرية أو يعتبرونها مؤشرًا لكارثة مقبلة. أما الخبراء فلم يجدوا أي تفسير لمصدرها.

ويُلاحظ أنّ هذه التوهجات في السماء تظهر أحيانًا فوق الأماكن التي تتعرض لهزات أرضية نشطة لأنه في بؤرة الهزة الأرضية تنضغط طبقات الكوارتز على بعضها بقوة مسببةً نشوء مجال مغناطيسي قوي جدًا.

ولكن لم تُسجّل في أماكن ظهور هذه التوهجات الغامضة أي هزة أرضية خلال الفترة الماضية، وحتى لم يُسجّل أي نشاط آخر في الغلاف الصخري للأرض.

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