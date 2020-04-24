وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تكرم احد أعمدتها بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد وكالة الرأي الفلسطينية صخور في أستراليا تكشف متى بدأت تتحرك قشرة الأرض! وكالة الرأي الفلسطينية توهجات غامضة زرقاء اللون في السماء وكالة الرأي الفلسطينية بعد محاولات استمرت سنوات.. سيدة تنجب توأما في سن الـ68 وكالة الرأي الفلسطينية مواقع تتيح لك كتباً إلكترونية جديدة مجاناً أو بأسعار زهيدة وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تجبر المعلنين على تأكيد هويتهم قبل الموافقة على نشر إعلاناتهم وكالة الرأي الفلسطينية Skype يطرح ميزة جديدة لجذب مستخدمى Zoom.. وكالة الرأي الفلسطينية لماذا ينصح بتناول التمر على الريق فى رمضان؟ وكالة الرأي الفلسطينية 18 نصيحة تقدمها الصحة العالمية للصائمين فى رمضان لمواجهة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية اعراض كورونا عند الاطفال عديدة ومنها السخونية والإرهاق
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة العدل تكرم احد أعمدتها بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد

24 نيسان / أبريل 2020 07:01

1
1

غزة-الرأي

أقامت وزارة العدل اليوم احتفالا تكريميا للمستشار جواد قنديل مدير عام السجل العدلي بعد نهاية خدمته الوظيفية حسب القانون.

بدوره،  اشاد الدكتور المستشار محمد النحال وكيل وزارة العدل بدور المستشار قنديل واسهاماته في رفعة ورقي العمل القانوني بالوزارة.

يذكر ان المستشار جواد قنديل عمل لفترة طويلة مديرا عاما للشؤون القانونية كما عمل مديرا عاما للسجل العدلي الوطني حتى بلوغه سن التقاعد القانونية.

وفي نهاية مراسم التكريم، قام د. النحال بتسليم المستشار قنديل درع التكريم، والذي بدوره شكر الوزارة والقائمين على هذا الاحتفال.

وجرت مراسم التكريم مع الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تقوم بها جميع المؤسسات الحكومية في قطاع غزة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تطلق مبادرة "همة شباب"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟