وزارة العدل تكرم احد أعمدتها بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد

غزة-الرأي

أقامت وزارة العدل اليوم احتفالا تكريميا للمستشار جواد قنديل مدير عام السجل العدلي بعد نهاية خدمته الوظيفية حسب القانون.

بدوره، اشاد الدكتور المستشار محمد النحال وكيل وزارة العدل بدور المستشار قنديل واسهاماته في رفعة ورقي العمل القانوني بالوزارة.

يذكر ان المستشار جواد قنديل عمل لفترة طويلة مديرا عاما للشؤون القانونية كما عمل مديرا عاما للسجل العدلي الوطني حتى بلوغه سن التقاعد القانونية.

وفي نهاية مراسم التكريم، قام د. النحال بتسليم المستشار قنديل درع التكريم، والذي بدوره شكر الوزارة والقائمين على هذا الاحتفال.

وجرت مراسم التكريم مع الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تقوم بها جميع المؤسسات الحكومية في قطاع غزة.