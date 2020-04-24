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في أول تراويح رمضان.. المسجد الأقصى خالٍ من المصلين بسبب كورونا

24 نيسان / أبريل 2020 07:06

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خلا المسجد الأقصى من المصلين، في أول صلاة تراويح لشهر رمضان، سوى عدد قليل من الأئمة وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية.

ونشرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أن المسجد الأقصى خلا من المصلين، وأنّ دور العبادة في مدينة القدس مغلقة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ولم يتجاوز عدد المصلين 15 شخصًا من ضمنهم مدير المسجد، مقارنة بعشرات آلاف المسلمين في مثل هذا اليوم من كل سنة.

بالفيديو: من عشرات الآلاف إلى 15 شخصًا .. الأقصى خال في أول صلاة تراويح


 

خلا المسجد الأقصى من المصلين، في أول صلاة تراويح لشهر رمضان، سوى عدد قليل من الأئمة وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية.

ونشرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أن المسجد الأقصى خلا من المصلين، وأنّ دور العبادة في مدينة القدس مغلقة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ولم يتجاوز عدد المصلين 15 شخصًا من ضمنهم مدير المسجد، مقارنة بعشرات آلاف المسلمين في مثل هذا اليوم من كل سنة.

وأُغلق المسجد الأقصى كاملاً أمام المصلين، في 22 مارس/ آذار الماضي، تحسبًا لتفشي فيروس كورونا، ولا يسمح سوى للحراس وموظفي الأوقاف بالدخول.

وهذه المرّة الأولى التي يغلق فيها المسجد الأقصى لهذه الفترة من الزمن، حيث أغلق قبل ذلك ليوم واحد، بعد إحراقه عام 1969، على يد شخص أسترالي.
كما أغلقته شرطة الاحتلال الإسرائيلية أكثر من مرة في السنوات الأخيرة، بحجج تنفيذ عمليات طعن وإطلاق نار قرب بواباته، ولكن لساعات أو يومين على الأكثر.

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