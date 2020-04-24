بلدية خان يونس تطلق مبادرة "بلدنا نظيفة" للحفاظ على البيئة والسلامة العامة

غزة-الرأي

أطلقت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي واتحاد بلديات قطاع غزة مبادرة "بلدنا نظيفة2020" وذلك من أجل تنظيف وتزيين أحياء وشوارع المدينة ولتقديم التوعية البيئية للمواطنين في ظل استمرار جائحة كورونا واستعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم.

جاءت خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم بحضور رئيس بلدية خان يونس م. علاء البطة، ووكيل وزارة الحكم المحلي م. إبراهيم رضوان، ووكيل وزارة الشباب والرياضة أ. أحمد محسن، ورئيس بلدية بني سهيلا أ. حماد الرقب، وأفراد من شرطة البلديات، ولجان الأحياء والفرق الشبابية وموظفي البلدية.

وخلال كلمته، أكد م. البطة على أن البلدية ضاعفت جهودها وخدماتها في ظل كورونا وعززت من إجراءات السلامة داخل البلدية وفي كافة المرافق الخدماتية والمتنزهات والأسواق ومراكز البيع من أجل حماية المواطنين والحفاظ على مستوى متقدم من النظافة العامة في الشوارع والأحياء.

وشدد م. البطة على أن بلدية خان يونس لم تدخر جهداَ في تطبيق الأنظمة الصحية الصارمة لمجابهة الفايروس الذي يتهدد البشرية جمعاء، حيث قامت بتعقيم كافة الأسواق والشوارع والأحياء والمرافق الخدماتية، وتجهيز مراكز الحجر الصحي وتقديم كافة التسهيلات اللوجستية من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين بالحجر، إلى جانب إعادة توزيع الأسواق ضمن نقاط بيع مؤقتة لمنع تكدس المواطنين وتخفيف الازدحام بالإضافة إلى إغلاق المتنزهات العامة للمحافظة على سلامة الجمهور، فيما قامت بتعزيز خدماتها الإلكترونية للتسهيل على المواطنين في التواصل مع البلدية عن بعد من خلال تطبيق مدينتي والموقع الإلكتروني.

وأثنى م. البطة على دور وزارة الحكم المحلي شاكراً إياها على تنفيذ المبادرات المتعلقة بالنظافة ودعم البلديات بكافة السبل والإمكانات المتاحة لمساندة عملها وفي كافة القطاعات الخدماتية.

وبدوره أشار م. رضوان إلى أن المبادرة تأتي لدعم البلديات وفرق الطوارئ واستكمالا للجهود الحكومية للحفاظ على البيئة وتعزيز قيم التطوع، حيث تستهدف 10 بلديات بمرحلتها الأولى على مستوى قطاع غزة، لدعمها للاستمرار في تقديم الخدمات وخاصة النظافة العامة وتحسين المظهر العام للقطاع غزة

وبين م. رضوان أهمية المبادرة للتخفيف عن المواطنين وحمايتهم من الأخطار المحدقة، شاكراً جهود بلدية خان يونس وكافة موظفيها الذين يعملون بجد واجتهاد للحفاظ على سلامة المواطنين وتسهيل وصولهم للخدمات، داعياً المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية الشخصية والسلامة الصحية.

واختتم المؤتمر بمجموعة من الفعاليات الميدانية شملت تزيين ميدان أبو حميد وتوزيع حاويات لبعض أصحاب المحلات التجارية الملتزمين بإجراءات البلدية والذين لديهم إخراج نفايات في كل الأوقات في شارع جلال بمركز المدينة، وكذلك زراعة أشجار الزينة في شارع الترنس بحي الأمل غرب المدينة، وتم زيارة أحد المربعات السكنية في الحي للاطلاع على مبادرة السكان في تحويل المربع من مكرهه صحية إلى مكان جميل ليقض السكان أوقاتهم به.