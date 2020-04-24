وفد حكومي برئاسة محمد عوض يزور بلدية خان يونس

غزة-الرأي

زار رئيس متابعة العمل الحكومي بقطاع غزة أ.د. محمـد عوض بلدية خان يونس واطلع على مشاريعها التطويرية الهادفة للرقي بالمدينة وتجربة التحول الإلكتروني والتي تم انجازها خلال الفترة الماضية، وكذلك التطرق إلى بعض التحديات القائمة الراهنة وأبرز المشاكل التي تعانيها المدينة والحلول المقترحة لتجاوزها.

وكان الوفد الحكومي برئاسة عوض وبمشاركة وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان، وطاقم العمل الحكومي قد حل ضيفاً على البلدية حيث كان في استقبالهم رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، والرئيس السابق م. يحيى الأسطل، وعضو المجلس البلدي د. مازن الشيخ، والقائم بأعمال مدير عام البلدية أ. محمـد الأسطل، ومدير دائرة العلاقات العامة أ. عماد الأغا.

وخلال كلمته رحب م. البطة بالحضور مستعرضاً الجهود المبذولة في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل الظروف الراهنة، مشيراً إلى أن البلدية تبذل جهودا مستمرة من أجل تأمين حياة كريمة لشعبنا بالرغم من جائحة انتشار فايروس كورونا، وذلك من خلال الحفاظ على خدماتها الأساسية من المياه والصرف الصحي وقطاع الطرق والإنشاءات بالإضافة إلى درء المخاطر الصحية.

وبين م. البطة أن البلدية تمتلك رؤية استراتيجية مستقبلية لمشاريعها التطويرية والتنموية شاكراً دور وجهود الأمانة العامة لمجلس الوزراء على دعمهم الكبير للبلدية والوقوف بجانبها والتي ساهمت في تعزيز خدماتها المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى جهود البلدية في التحول الإلكتروني وإنشاء مركز خدمات الجمهور، وتعزيز وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفي شتى القطاعات.

وبين وجود بعض التحديات التي تعيق جهود البلدية ومنها تنظيم مركز المدينة وبعض الإشكاليات المتمثلة في عمليات البناء والتنظيم، ومشكلة توصيل الخدمات في أحياء الموظفين الجديدة.

وبدوره أعرب د. عوض عن سعادته الغامرة لزيارة بلدية خان يونس والاطلاع على حجم الإنجازات الكبيرة والتي تعطي مؤشرات إيجابية بأننا قادرون على صنع الأفضل في ظل الأوضاع الراهنة والتزام البلدية في خدمة الوطن والمواطن، مبيناً أهمية اللقاء في قراءة الواقع والإنجازات والرؤية المستقبلية لبلدية خان يونس وكذلك الاستماع للاحتياجات.

وبين د. عوض أهمية تعميم تجربة بلدية خان يونس الرائدة على باقي البلديات التي هي بحاجة لتطوير خدماتها الإلكترونية ومراكز خدماتها المقدمة للمواطنين، وعاداً بدراسة مطالب بلدية خان يونس الهادفة للنهوض بالمدينة وتسهيلاً لحياة السكان.

واختتمت الزيارة بتفقد مركز خدمات الجمهور وبعض المشاريع الحيوية والمهمة في مدينة خان يونس للاطلاع على حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع.