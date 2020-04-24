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بلدية غزة تشغل 3 ورديات للنظافة خلال شهر رمضان

24 نيسان / أبريل 2020 07:18

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غزة-الرأي

شرعت بلدية غزة بتشغيل ثلاثة ورديات للنظافة خلال شهر رمضان الفضيل ضمن خطة عمل أقرتها البلدية للحفاظ على النظافة وجمع النفايات طيلة أيام الشهر لاسيما أن كمية النفايات تزداد خلال الشهر بمعدل 10 % عن المعدل الطبيعي لتصل لنحو 720 طناً من النفايات يومياً .

وتشمل الخطة ثلاثة ورديات صباحية ومسائية وليلية، وتبدأ الوردية الصباحية عملها من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 11 ظهراً ويتركز عملها على جمع النفايات المنزلية من كافة مناطق المدينة ويعمل بها نحو 250 عاملاً ، بينما تبدأ الوردية الثانية عملها من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 5 مساء ويتركز عملها على تفريغ الحاويات وترحيلها، فيما يبدأ عمل الوردية الثالثة من الساعة 30 : 8 بعد الإفطار حتى الساعة 30 : 1 ليلاً ويتركز عملها على تنظيف كافة أسواق المدينة والشوارع التجارية .

ودعت البلدية المواطنين لوضع النفايات المنزلية في أكياس محكمة الإغلاق وإخراجها قبل الساعة 7 صباحاً لضمان ترحيلها في نفس اليوم، وكذلك عدم وضع النفايات في جزر الشوارع، وضرورة الحفاظ على نظافة الأماكن العامة وشاطئ البحر ووضع مخلفات الأطعمة في حاويات النفايات، والحفاظ على حاويات النفايات وعدم إحراقها حفاظ على الصحة البيئة ومنع تلف الحاويات .

 

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