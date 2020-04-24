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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

هنية يهاتف عباس ويبحث معه تداعيات فيروس كورونا

24 نيسان / أبريل 2020 07:37

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هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية مساء الخميس الرئيس محمود عباس، حيث قدم له التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنيًا لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية الفرج القريب، والنجاة من جائحة كورونا.

وبحسب بيان لحركة "حماس"، فإن هنية وعباس استعرضا خلال الاتصال التطورات السياسية، وخاصة في ظل تشكيل الحكومة الإسرائيلية التي تعتزم تطبيق "صفقة القرن"، وضم أراضي الضفة الغربية، حيث أكد رئيس الحركة أننا كشعب فلسطيني نقف جبهة موحدة في مواجهة هذه المخططات، والعمل على إفشالها، وعدم قبول أي مشروع أو خطة أمريكية إسرائيلية تنتقص أو تمس حقوقنا الفلسطينية الثابتة.

كما تم بحث التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا وتداعياته وانعكاساته على مختلف المستويات والإجراءات المتبعة من أجل حماية شعبنا ووقايته، وعلاج المصابين بالفيروس.


 

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