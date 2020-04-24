معاريف: تقدم في مفاوضات صفقة التبادل مع حماس

الداخل المحتل-الرأي:

نقلت صحيفة "معاريف العبرية"، عن مسؤولين في جيش الاحتلال، زعمهم أن "تقدما معينا طرأ مؤخرا على مباحثات صفقة تبادل الأسرى، التي تجريها إسرائيل مع حركة حماس".

وقال المراسل العسكري للصحيفة، "تال ليف رام"، صباح اليوم الجمعة، "إن مسؤولين إسرائيليين أكدوا لمعاريف على حدوث تقدم طفيف في مباحثات صفقة تبادل الأسرى مع حماس".

ولفت المراسل، إلى أن "معاريف" كشفت الأسبوع الماضي، عن وجود مباحثات داخلية في "إسرائيل"، لبلورة خطة لصفقة تبادل أسرى، بالإضافة إلى تقديم حزمة مساعدات إنسانية واسعة لقطاع غزة.

وأشار رام، الى أنه رغم التقارير التي تتحدث عن تقدم بمباحثات صفقة تبادل أسرى، ونية الطرفين لإجراء الصفقة، إلا أن الفجوة لا زالت كبيرة بين "إسرائيل" وحركة حماس.