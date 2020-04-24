وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تشغل 3 ورديات للنظافة خلال شهر رمضان وكالة الرأي الفلسطينية وفد حكومي برئاسة محمد عوض يزور بلدية خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تطلق مبادرة "بلدنا نظيفة" للحفاظ على البيئة والسلامة العامة وكالة الرأي الفلسطينية في أول تراويح رمضان.. المسجد الأقصى خالٍ من المصلين بسبب كورونا وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تكرم احد أعمدتها بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد وكالة الرأي الفلسطينية صخور في أستراليا تكشف متى بدأت تتحرك قشرة الأرض! وكالة الرأي الفلسطينية توهجات غامضة زرقاء اللون في السماء وكالة الرأي الفلسطينية بعد محاولات استمرت سنوات.. سيدة تنجب توأما في سن الـ68 وكالة الرأي الفلسطينية مواقع تتيح لك كتباً إلكترونية جديدة مجاناً أو بأسعار زهيدة وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تجبر المعلنين على تأكيد هويتهم قبل الموافقة على نشر إعلاناتهم
أخبار » الأخبار العبرية

معاريف: تقدم في مفاوضات صفقة التبادل مع حماس

24 نيسان / أبريل 2020 12:31

الداخل المحتل-الرأي:

نقلت صحيفة "معاريف العبرية"، عن مسؤولين في جيش الاحتلال، زعمهم أن "تقدما معينا طرأ مؤخرا على مباحثات صفقة تبادل الأسرى، التي تجريها إسرائيل مع حركة حماس".

وقال المراسل العسكري للصحيفة، "تال ليف رام"، صباح اليوم الجمعة، "إن مسؤولين إسرائيليين أكدوا لمعاريف على حدوث تقدم طفيف في مباحثات صفقة تبادل الأسرى مع حماس".

ولفت المراسل، إلى أن "معاريف" كشفت الأسبوع الماضي، عن وجود مباحثات داخلية في "إسرائيل"، لبلورة خطة لصفقة تبادل أسرى، بالإضافة إلى تقديم حزمة مساعدات إنسانية واسعة لقطاع غزة.

وأشار رام، الى أنه رغم التقارير التي تتحدث عن تقدم بمباحثات صفقة تبادل أسرى، ونية الطرفين لإجراء الصفقة، إلا أن الفجوة لا زالت كبيرة بين "إسرائيل" وحركة حماس.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تطلق مبادرة "همة شباب"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟