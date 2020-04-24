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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

النيابة: سنحاسب كل من يثبت مخالفته للإجراءات الاحترازية

24 نيسان / أبريل 2020 03:24

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غزة-الرأي

أكدت النيابة العامة على ضرورة إلتزام كافة المؤسسات والمرافق العامة، والشركات التجارية والمؤسسات الخدماتية الخاصة، بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، للحفاظ على جمهور المتعاملين معها، وعدم التزامها يضعها تحت طائلة المسئولية الجزائية.

ودعت النيابة العامة بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وفي إطار استمرار قيامها بدورها القانوني في مواجهة جائحة فايروس كورونا (COVID-19)، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية  أبناء شعبنا للالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، للحفاظ على السلامة الشخصية، وفق القرارات والتعليمات الإدارية التفصيلية، الصادرة عن وزارة الداخلية، والاوقاف، والصحة، والاقتصاد والوزارات المختصة كافة.

واكدت النيابة العامة أنها ستباشر الإجراءات القانونية بحزم ودون توانٍ بحق كل من يثبت مخالفته، وعدم الالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن، مشدده على ضرورة التحلي بروح المسؤولية والانضباط من جميع المواطنين، والمؤسسات العامة والخاصة والشركات التجارية والخدماتية، والعاملين في الأسواق والأماكن العامة، وذلك بهدف الحفاظ على الصحة والسكينة العامة، وتجاوز هذه الجائحة بسلام.

وتقدمت النيابة العامة بالتهنئة لأبناء شعبنا الفلسطيني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيةً الله عز وجل أن يعيده علينا وقد تحررت مقدساتنا وأسرانا وفرّج الله كربتنا وأزال عنّا البلاء والوباء.

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