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محكمة بداية دير البلح تعقد جلسة للمحاكمات السريعة

24 نيسان / أبريل 2020 03:32

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غزة-الرأي

عقدت هيئة محكمة بداية دير البلح جلسة للمحاكمات السريعة ممثلة برئيسها أ. ضياء الدين الأسطل وعضوية كلاً من القاضي سامي نعيم الأشرم والقاضي بشير الحرتاني وذلك في مركز إصلاح وتأهيل دير البلح المركزي ، حيث تم عقد محاكمة لعدد من النزلاء داخل المركز، وذلك لإنجاز القضايا بشكل أسرع ووقت أقصر ومحقق للعدالة الناجزة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة و باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية حسب الأصول وذلك لمنع تفشي فايروس كورونا.
في نهاية الجلسة، أثنت هيئة المحكمة على إدارة مركزية إصلاح وتأهيل دير البلح على حسن الاستقبال، وأكد الطرفان على ضرورة عقد تلك الجلسات بشكل دائم لما لها من أهمية في إحقاق الحق وسرعة فصل القضايا.

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