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إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

24 نيسان / أبريل 2020 04:27

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط في البطن، والعشرات بحالات الاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية.

وانطلقت المسيرة، اليوم الجمعة، تنديدا بإعلان حكومة الاحتلال نيتها ضم أراض فلسطينية محتلة، وللمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اقتحموا القرية وأطلقوا الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب الشبان والمنازل، ما أدى إلى إصابة شاب (21 عاما) برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط، والعشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

وأكد أن مسيرة اليوم انطلقت تنديدا بمساعي الاحتلال الاعلان عن ضم مناطق الأغوار الفلسطينية، والمستوطنات المقامة على الاراضي المحتلة عام 1967، داعيا ابناء الشعب الى تصعيد المقاومة الشعبية في كافة المواقع لوقف هذا القرار.

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