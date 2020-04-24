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هنية يستعرض مع النخالة تطورات القضية الفلسطينية

24 نيسان / أبريل 2020 04:56

هنية والنخالة
هنية والنخالة

وكالات-الرأي:

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأخ المجاهد إسماعيل هنية اتصالاً هاتفياً من أخيه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، حيث هنأه بحلول شهر رمضان المبارك، متمنياً له ولإخوانه قيادة وأبناء حركة حماس المزيد من الثبات وبناء عصر الانتصار.

واستعرض القائدان آخر التطورات التي تتعرض لها قضيتنا الفلسطينية في ظل تشكيل حكومة صهيونية جديدة، حيث جددا التأكيد على استمرار نهج المقاومة حتى تحرير أرضنا وقدسنا وأسرانا وعودة اللاجئين إلى أرض فلسطين،

وشددا على مستوى العلاقة بين الحركتين ومع بقية فصائل المقاومة الفلسطينية، والآفاق الإستراتيجية للعمل المشترك في كل المجالات، وعلى امتداد تواجد الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، والالتفاف حول القدس وحمايتها مهما كلف ذلك من ثمن.

وتمنى الأخ أبو العبد لأخيه أبو طارق وقيادة وأبناء حركة الجهاد كل عزة ومنعة حتى نمضي معًا لتحقيق تطلعات شعبنا وأمتنا في فلسطين المباركة، تيمناً بنفحات شهر رمضان وفتوحاته وانتصاراته العظيمة في تاريخنا المجيد.

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