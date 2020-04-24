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المساعدات الطبية التركية ستصل غزة الأسبوع القادم

24 نيسان / أبريل 2020 05:23

وكالات-الرأي:

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية ظهر اليوم الجمعة فخامة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، حيث قدم له التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يحفظ أمتنا ويزيل هذه الجائحة، وأن يُعيد علينا رمضان وقدسنا محررة، ونصلي معًا في المسجد الأقصى المبارك.

واستعرض رئيس الحركة التطورات السياسية وخاصة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وقدّم رئيس المكتب السياسي الشكر والتقدير للرئيس التركي على المساعدات الطبية والإنسانية التي سيتم تقديمها لشعبنا الفلسطيني في مواجهة انتشار فيروس كورونا، والتي تعبر عن المواقف التركية النبيلة تجاه فلسطين وشعبها، حيث أبلغ الرئيس التركي الأخ أبو العبد بأن المساعدات الطبية ستصل إلى غزة والضفة في الأسبوع القادم، وكذلك تأمين عودة الطلاب الفلسطينيين من تركيا إلى الوطن.

وعلى صعيد متصل قدم رئيس الحركة التهاني للرئيس أردوغان بافتتاح أكبر مستشفى في أوروبا  في مدينة اسطنبول.

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