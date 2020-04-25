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الطقس: انخفاض بدرجات الحرارة وسقوط زخات متفرقة من الأمطار

25 نيسان / أبريل 2020 09:30

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى غائم، وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا وباردا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض  المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا، ومعتدلا في المرتفعات الجبلية، حاراً نسبيا إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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