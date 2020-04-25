أكثر من 196 ألف وفاة بـ"كورونا" حول العالم

الرأي – وكالات:

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد - " كوفيد19" أن الفيروس أوقع حتى مساء الجمعة 196,258 حالة وفاة في دول العالم.

وارتفعت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم لتصل إلى نحو المليونين و812 ألف شخص، تعافى منهم أكثر من 778 ألف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 15 دولة الجمعة، عن وفاة 40 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 3,619 إصابة جديدة مؤكدة، وذلك في تراجع عن حصيلة وفيات أمس الخميس التي كانت 43 وفاة، وزيادة عن حصيلة إصابات أمس التي كانت 3,210 إصابات جديدة في 16 دولة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 210 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث تم الجمعة اكتشاف نحو 90 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 5,339 وفاة، حتى الآن، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية الجزء الأكبر منهم، حيث أعلنت الجمعة عن 1,217 وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها إلى 51,453 أشخاص، محافظة بذلك على تصدرها جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، وكذلك بعدد الإصابات التي بلغت حصيلتها لديها أكثر من 912 ألف شخص، منهم 25,568 إصابة جديدة حتى الآن.