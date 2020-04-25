ريال مدريد يغيّر خطته ويقرر الاحتفاظ بمهاجمه المنبوذ

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد قرر تغيير خطته بشأن مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش، وعدم بيعه أو إعارته إلى أي ناد في الموسم المقبل، بناء على توصية من مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن إدارة النادي الملكي أجرت اتصالات مع مهاجم الفريق الملكي المتواجد حاليا في صربيا، وإخباره أنه ضمن خطط المدرب زين الدين زيدان في الموسم المقبل.

يوفيتش صاحب الـ22 عاما، انضم إلى اللوس بلانكوس في صفقة تاريخية بقيمة 60 مليون يورو الصيف الماضي قادما من إينتراخت فرانكفورت ، لكنه بدأ في 4 مباريات فقط في الدوري ووجد نفسه بعيدا عن خطط زيدان.

الصربي يحتل المركز التاسع عشر في قائمة الأكثر مشاركة هذا الموسم مع الفريق، الدقائق حيث بلغت عدد الدقائق التي يشارك فيها لكل مباراة 21.75٪ على الرغم من عدم وجود إصابات، حتى أن ماريانو دياز المهاجم البديل الآخر بالفريق يشارك أكثر منه.

وسجل يوفيتش هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين هذا الموسم، وهو ما يعني أنه يشارك في هدف كل 192.5 دقيقة.

يذكر أن المهاجم الصربي سجل العديد من الأهداف مع فرانكفورت الألماني في الموسم الماضي، حيث أحرز 27 هدفًا للنادي، منهم 10 أهداف في الدوري الأوروبي.