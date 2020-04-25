الداخلية توضح ملابسات ما جرى بأحد مراكز الحجر الصحي شمال القطاع

غزة – الرأي:

نشرت وزارة الداخلية بغزة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، بيانًا توضيحيًا حول ما جرى في أحد مراكز الحجر الصحي شمال القطاع.

وقال الناطق باسم الوزارة إياد البزم في تصريح وصل "الرأي" إن أحد المستضافين بمركز الحجر الصحي في بيت حانون شمال القطاع، قام بمخالفة إجراءات الوقاية والسلامة في الحجر الصحي، والخروج من الجناح المخصص له ولزملائه، مما يشكل خطراً على بقية المواطنين المستضافين في المركز.

وذكر أن المواطن قام بالاعتداء على أحد عناصر الشرطة أثناء عمل الأخير في تقديم المياه للصائمين قبيل موعد الإفطار.

وأضاف أنه بناءً على ذلك اتخذت الشرطة إجراءاتها للمحافظة على سلامة المواطنين في مركز الحجر الصحي، وتم نقل المواطن المذكور لمكان آخر لاستكمال فترة الحجر المقررة.