وكالة الرأي الفلسطينية العلماء يكتشفون نوعا جديدا من الأفاعي.. والاسم "لا يصدق" وكالة الرأي الفلسطينية 8 نصائح لحماية أطفالك على الإنترنت.. تعرف عليها وكالة الرأي الفلسطينية جوجل سيخبر المستخدم عندما يرى نتائج بحثه غير جيدة وكالة الرأي الفلسطينية فيس بوك يسعى لوضع الإعلانات داخل واتس آب وكالة الرأي الفلسطينية أسباب الرغبة فى النوم بعد تناول وجبة الإفطار برمضان وكالة الرأي الفلسطينية فوائد الزبادى على السحور فى رمضان وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على طرق علاج انتفاخ البطن في رمضان وكالة الرأي الفلسطينية سيتين يخطط للاستعانة بالبرازيلى كوتينيو فى مركز 8 مع برشلونة وكالة الرأي الفلسطينية كريستيانو رونالدو يتعهد بالبقاء مع يوفنتوس حتى 2022 وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2482 ) السبت 25/4/2020
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس: الرفض الدولي لضم الضفة يؤكد عزلة الموقف الأمريكي

25 نيسان / أبريل 2020 11:18

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم إن الرفض الدولي الواسع لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن تأييده لضم الضفة الغربية للكيان الصهيوني، يؤكد عزلة الموقف الأمريكي العنجهي.

وأكد قاسم في تصريح صحفي، أن إصرار الولايات المتحدة على مواقفها الداعمة للسياسة الاستعمارية الصهيونية مشاركة فعلية في العدوان على حقوق شعبنا الفلسطيني، وإصرار من الإدارة الأمريكية على تحدي مشاعر كل مكونات الأمة.

وشدد على أن شعبنا الفلسطيني هو الذي سيحسم المعركة لصالحه، وسيطرد المحتل ومستوطنيه من كامل أرض الضفة الثائرة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تطلق مبادرة "همة شباب"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟