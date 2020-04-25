حماس: الرفض الدولي لضم الضفة يؤكد عزلة الموقف الأمريكي

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم إن الرفض الدولي الواسع لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن تأييده لضم الضفة الغربية للكيان الصهيوني، يؤكد عزلة الموقف الأمريكي العنجهي.

وأكد قاسم في تصريح صحفي، أن إصرار الولايات المتحدة على مواقفها الداعمة للسياسة الاستعمارية الصهيونية مشاركة فعلية في العدوان على حقوق شعبنا الفلسطيني، وإصرار من الإدارة الأمريكية على تحدي مشاعر كل مكونات الأمة.

وشدد على أن شعبنا الفلسطيني هو الذي سيحسم المعركة لصالحه، وسيطرد المحتل ومستوطنيه من كامل أرض الضفة الثائرة.