http://alray.ps/ar/category/18

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2482 ) السبت 25/4/2020

أخبار فلسطينية﻿

حماس”: واشنطن تشارك إسرائيل بالعدوان على الفلسطينيين

منظمة التحرير تطلب من «الأونروا» توسيع شبكة «الأمان الغذائي» وتفعيل برنامج «المال مقابل…

الصفدي والمالكي: ضم «إسرائيل» وادي الأردن يقـتل مقتــرح «حـل الدولتــين»

​هنية يبعث رسائل تضامن لزعماء روسيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا

أخبار إسرائيلية

نتنياهو وغانتس يتقدمان في جهود تشكيل الحكومة

»"أمان" ترجّح استمرار كورونا في إسرائيل حتى نهاية 2021

معاريف: في ظل كورونا.. تزايد التهديد الأكبر على إسرائيل

تخفيض توقع التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل"

كاحول لافان" : ترامب لن يسمح لنتنياهو بضمّ الضفة الغربية

الموساد يجلب مزيدا من المعدات الطبية لمواجهة كورونا

اخبار دولية

مجموعة الـ20 تناشد دول العالم لسد الفجوة التمويلية البالغ قيمتها 8 مليارات دولار لحماية الأرواح

أخبار عربية

أبو الغيط يناقش عن بعد انعكاسات أزمة «كورونا»

5 إصابات بكورونا بمخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان

مجلس السفراء العرب يرفض سياسات الاستيطان ومخطط الضم

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

مصادر إسرائيلية تكشف عن تقدم في مباحثات تبادل الأسرى مع حماس

هكذا نكّلت إسرائيل بفلسطينيين تعاونوا مع الصهيونية قبيل النكبة.. وبادلتهم “الصداقة بالخيانة”

القدس المحتلة تئن من آلام “كورونا”.. وإسرائيل تحارب العلاج بدل الفيروس

هنية يهاتف الرئيس عباس والشيخ تميم وأبو الغيط ويبحث معهم سبل التصدي لصفقة…

فلسطين تستقبل رمضان بإجراءات جديدة لمواجهة “كورونا”

الشرق الاوسط

الخليج الإماراتية

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال والعشـرات بالاختـناق شمـــالي الضفـــة

صوت إمام الأقصى يدوي.. و«لا مصلين» بأول جمعة من رمضان -

الشروق المصرية

إسرائيل ترفع قيود كورونا وتسمح للمتاجر باستئناف عملها

الخارجية الفلسطينية: 1066 إصابة بكورونا و50 وفاة وتعافي 298 بين أبناء جالياتنا بالخارج

فلسطين: تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلي 484 حالة

الاهرام المصرية

وزارة الصحة الإسرائيلية: 15058 إصابة بكورونا و194 حالة وفاة

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

الاقتصاد: إحالة 15 مخالفًا للنيابة وإغلاق 4 منشآت

داخلية غزة توضح ملابسات ما جرى في أحد مراكز الحجر الصحي

ماهر ديب لـ(القدس): مستشفى "الفرنساوي" فقد 60٪ من دخله

اصابة 6 من الأمن الوطني بحادث سير ذاتي بالخليل

غزة: شاب يشنق نفسه بعد ساعات من وفاة والده

إصابتان جراء انهيار سقف منزل في رفح

دعس أحد أفراد الأمن الوطني على حاجز المحبة في بيت جالا

انقطاع راتب جريح انتفاضة يفاقم معاناته في رحلة علاجه ووالده يناشد

الحياة الجديدة

الأراضي الحكومية بغزة... تخصيص لأصحاب النفوذ وتشريد للفقراء

دار الإفتاء تقدر صدقة الفطر لهذا العام بـ "9 شواقل"

الحزن يخيم على الأقصى: 60 مصليا في الجمعة الأولى من رمضان

الأيام

»المفتي يعلن مقادير صدقة الفطر وفدية الصوم ونصاب زكاة المال

»الجمعة الأولى من رمضان بالقدس.. الأقصى حزين وشوارع فارغة

»جباليا: مقتل طفل بظروف غامضة واعتقال الأب المشتبه به

»بيت لحم: إصابة رجل أمن دهسته مركبة على أحد الحواجز

»مربّو النحل في جنين يوزعون كميات من العسل على نزلاء مراكز الحجْر

وكالة صفا

الاحتلال يؤجل الإفراج عن الأسير قسام الخطيب رغم انتهاء محكوميته

النائب القرعاوي يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير حسن

الديمقراطية ترحب برفض أعضاء بمجلس الأمن صفقة القرن

تحذير من تفشي "كورونا" في صفوف الأسرى

انتشار واسع للشرطة بقطاع غزة ضمن خطة رمضان والطوارئ

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

عرب 48

حماس" تهاجم تصريحات بومبيو الداعمة للضم

هيئة الأسرى": عزل الأسير محمد حسن بعد تأكيد إصابته بكورونا

خاص | صراعُ إسرائيل والسّلطة على العمال الفلسطينيين (3)

مخيّم عايدة يُطلق مبادرة "تكية عايدة" في رمضان

وكالة وفا

الاحتلال يطلق نار وقنابل غاز على مزارعين شرق خانوينس..

"الاقتصاد" تغلق أربعة منشآت وتتلف 25 طن مواد..

إصابة عامل واعتقال آخر خلال مطاردة الاحتلال عمالا قر..

"الخارجية والمغتربين": 1066 إصابة و50 حالة و..

حدث في مثل هذا اليوم

25 نيسان (أبريل)

2005م استشهاد الشاب الفلسطينيّ إياد الدويك (28 عاماً) من مدينة الخليل، ومقتل جنديّ صهيونيّ، في حادثة إطلاق نار قام بها جنود صهاينة بالقرب من جسر حلحول شمال الخليل.

2004م مجاهدو كتائب عزّ الدين القسام يهاجمون حاجزاً عسكريّاً صهيونياً عند مفرق إذنا قرب الخليل ، و يقتلون جنديّاً صهيونياً و يجرحون خمسةً آخرين أحدهم بجراحٍ خطرة ، قبل أن ينسحبوا سالمين.

2002م رئيس السلطة الفلسطينيّة ياسر عرفات، و المحاصر في مقرّه برام الله ، يصادق على محاكمة أربعةٍ من نشطاء الجبهة الشعبيّة واتهامهم بقتل وزير السياحة الصهيونيّ "رحبعام زئيفي" ، و الحكم عليهم بالسجن في سجون السلطة الفلسطينيّة .

1996م أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية انها سوف تلغي الفقرات التي تدعو إلى تدمير (إسرائيل) من الميثاق الوطني الفلسطيني الذي يدعو إلى إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي فلسطين كاملة والقضاء على الكيان المصطنع الذي أوجده الاستعمار البريطاني الذي كان يحتل فلسطين.

1995م إصابة عشرة جنود إسرائيليين واثنين من ميليشيا أنطوان لحد في هجوم فدائي للمقاومة اللبنانية في الجزء المحتل من جنوب لبنان.

1988م مجلس الأمن يصدر القرار رقم (611) والذي يدين العدوان الإسرائيلي على ضاحية سيدي بوسعيد/ تونس بتاريخ 16/4/1988م وأدى إلى اغتيال نائب القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية الأخ أبو جهاد.

1985م بعد مفاوضات استمرت ثمانية أشهر بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة بزعامة احمد جبريل وبين إسرائيل برعاية الصليب الأحمر الدولي ووساطة المستشار النمساوي برونو كرايسكي عبر مستشاره السياسي هربوت امري وقعت في جنيف في 21/4/1985م اتفاقية تبادل الأسرى التي تم بموجبها الإفراج عن 1150 أسيراً فلسطينياً مقابل الإفراج عن ثلاثة جنود إسرائيليين كانت الجبهة قد أسرتهم أثناء حرب اجتياح لبنان عام 1982م وقد وقع الاتفاقية عن الجبهة زعيمها احمد جبريل وعن إسرائيل وزير الدفاع الإسرائيلي اسحق رابين.

1982م انسحاب آخر جندي إسرائيلي من صحراء سيناء المصرية بموجب معاهدة كامب ديفيد الموقعة عام 1979. احتلت إسرائيل سيناء عام 1967.

1968 م اندلاع مظاهرات غاضبة في اندلاع مظاهرات غاضبة في مدينة القدس المحتلة احتجاجاً على عزم قوات الاحتلال الإسرائيلي القيام بعروض عسكرية في المدينة القديمة.

1956م هجوم واسع للفدائيين الفلسطينيين على مستعمرات ليشيون عتصيون في غزة أسفر عن مصرع عدد من المستوطنين اليهود.

1948م منظمة الأرغون الصهيونية الإرهابية تقصف الأحياء السكنية في مدينة يافا بالمدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة، وتقوم بنفس الوقت بهجوم بري واسع لعزم حي المنشية عن المدينة، في الوقت الذي وصلت الباخرة الأمريكية ريزوريكيتو إلى ميناء تل أبيب وعلى متنها خمسة وعشرين قطعة مدفعية ثقيلة.

1936م زعماء الأحزاب الفلسطينية يشكلون اللجنة العربية العليا برئاسة الحاج أمين الحسيني وكان أول عمل قامت به، هو الدعوة إلى الإضراب العام والعصيان المدني على أن يستمرا حتى يتم إيقاف الهجرة اليهودية وتأليف حكومة وطنية مستقلة مسئولة أمام مجلس تشريعي تمثيلي.