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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2482 ) السبت 25/4/2020
أخبار فلسطينية
حماس”: واشنطن تشارك إسرائيل بالعدوان على الفلسطينيين
منظمة التحرير تطلب من «الأونروا» توسيع شبكة «الأمان الغذائي» وتفعيل برنامج «المال مقابل…
الصفدي والمالكي: ضم «إسرائيل» وادي الأردن يقـتل مقتــرح «حـل الدولتــين»
9 إصابات جديدة بكورونا في القدس
مشعل يهاتف عباس مهنئا بحلول رمضان
هنية يستعرض مع النخالة تطورات القضية الفلسطينية
هنية يبعث رسائل تضامن لزعماء روسيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا
أخبار إسرائيلية
نتنياهو وغانتس يتقدمان في جهود تشكيل الحكومة
نيابة الاحتلال تستعد لفتح ملف فساد جديد ضد نتنياهو
»"أمان" ترجّح استمرار كورونا في إسرائيل حتى نهاية 2021
معاريف: في ظل كورونا.. تزايد التهديد الأكبر على إسرائيل
تخفيض توقع التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل"
كاحول لافان" : ترامب لن يسمح لنتنياهو بضمّ الضفة الغربية
الموساد يجلب مزيدا من المعدات الطبية لمواجهة كورونا
اخبار دولية
ملادينوف يحذر من خطوات أحادية لضم أجزاء من الضفة
تركيا تعلق على مساعي "اسرائيل" لضم اجزاء من الضفة المحتلة
مجموعة الـ20 تناشد دول العالم لسد الفجوة التمويلية البالغ قيمتها 8 مليارات دولار لحماية الأرواح
وفيات كورونا في العالم على أبواب الـ 200 ألف
أخبار عربية
أبو الغيط يناقش عن بعد انعكاسات أزمة «كورونا»
5 إصابات بكورونا بمخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان
العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني يبحثان سبل التعاون لمواجهة كورونا
فلسطينيو سوريا في تركيا يطلقون نداءات استغاثة والسلطة تتجاهل!
السعودية تُلغي الجلد وتسبدله بالحبس والغرامة
مجلس السفراء العرب يرفض سياسات الاستيطان ومخطط الضم
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
مصادر إسرائيلية تكشف عن تقدم في مباحثات تبادل الأسرى مع حماس
هكذا نكّلت إسرائيل بفلسطينيين تعاونوا مع الصهيونية قبيل النكبة.. وبادلتهم “الصداقة بالخيانة”
القدس المحتلة تئن من آلام “كورونا”.. وإسرائيل تحارب العلاج بدل الفيروس
هنية يهاتف الرئيس عباس والشيخ تميم وأبو الغيط ويبحث معهم سبل التصدي لصفقة…
فلسطين تستقبل رمضان بإجراءات جديدة لمواجهة “كورونا”
الشرق الاوسط
مستوطنون ينفّذون سلسلة اعتداءات ضد الفلسطينيين في الضفة
الخليج الإماراتية
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال والعشـرات بالاختـناق شمـــالي الضفـــة
صوت إمام الأقصى يدوي.. و«لا مصلين» بأول جمعة من رمضان -
الشروق المصرية
إسرائيل ترفع قيود كورونا وتسمح للمتاجر باستئناف عملها
الخارجية الفلسطينية: 1066 إصابة بكورونا و50 وفاة وتعافي 298 بين أبناء جالياتنا بالخارج
فلسطين: تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلي 484 حالة
الاهرام المصرية
وزارة الصحة الإسرائيلية: 15058 إصابة بكورونا و194 حالة وفاة
الغد الأردنية
مع انتشار فيروس “كورونا” حان الوقت لرفع الحصار عن غزة
اتصالات متقدمة لصفقة مع حماس
الشرق القطرية
الهلال الأحمر القطري يدعم مستشفيات غزة للكشف عن حالات الإصابة بكورونا
فلسطين والأردن : أي خطوة إسرائيلية لضم أراض محتلة خرق للقانون الدولي
مستشفى حمد في غزّة بلسم شفاء للفلسطينيين
غزة.. يا ورد "مين يشتريك"؟
إصابة شاب فلسطيني بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال الاسرائيلي مسيرة سلمية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يستهدف المزارعين شرق خزاعة جنوب القطاع
كورونا يمنع اجتماع عائلة "الدغمة" على مائدة إفطار رمضان
نائب يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير حسن
أجهزة السلطة تواصل اعتقال أسير محرر لليوم التاسع
50 وفاة و1066 إصابة بكورونا بالجاليات الفلسطينية
نائب يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير حسن
أجهزة السلطة تواصل اعتقال أسير محرر لليوم التاسع
القدس المحلية
الاقتصاد: إحالة 15 مخالفًا للنيابة وإغلاق 4 منشآت
داخلية غزة توضح ملابسات ما جرى في أحد مراكز الحجر الصحي
ماهر ديب لـ(القدس): مستشفى "الفرنساوي" فقد 60٪ من دخله
اصابة 6 من الأمن الوطني بحادث سير ذاتي بالخليل
غزة: شاب يشنق نفسه بعد ساعات من وفاة والده
إصابتان جراء انهيار سقف منزل في رفح
دعس أحد أفراد الأمن الوطني على حاجز المحبة في بيت جالا
انقطاع راتب جريح انتفاضة يفاقم معاناته في رحلة علاجه ووالده يناشد
الحياة الجديدة
الأراضي الحكومية بغزة... تخصيص لأصحاب النفوذ وتشريد للفقراء
دار الإفتاء تقدر صدقة الفطر لهذا العام بـ "9 شواقل"
الحزن يخيم على الأقصى: 60 مصليا في الجمعة الأولى من رمضان
الأيام
»المفتي يعلن مقادير صدقة الفطر وفدية الصوم ونصاب زكاة المال
»الجمعة الأولى من رمضان بالقدس.. الأقصى حزين وشوارع فارغة
»جباليا: مقتل طفل بظروف غامضة واعتقال الأب المشتبه به
»بيت لحم: إصابة رجل أمن دهسته مركبة على أحد الحواجز
»مربّو النحل في جنين يوزعون كميات من العسل على نزلاء مراكز الحجْر
وكالة صفا
الاحتلال يؤجل الإفراج عن الأسير قسام الخطيب رغم انتهاء محكوميته
النائب القرعاوي يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير حسن
الديمقراطية ترحب برفض أعضاء بمجلس الأمن صفقة القرن
تحذير من تفشي "كورونا" في صفوف الأسرى
انتشار واسع للشرطة بقطاع غزة ضمن خطة رمضان والطوارئ
وكالة الرأي الفلسطينية
الداخلية توضح ملابسات ما جرى بأحد مراكز الحجر الصحي شمال القطاع
إصابة عامل واعتقال آخر خلال مطاردتهم من الاحتلال غرب جنين
الشرطة تلقي القبض على مشتبه به بقتل طفل شمال القطاع
المساعدات الطبية التركية ستصل غزة الأسبوع القادم
إصابة أسير فلسطيني بفيروس كورونا
إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم
النيابة: سنحاسب كل من يثبت مخالفته للإجراءات الاحترازية
فلسطين اليوم
مساجد غزة حزينة في الجمعة الأولى من رمضان
حماس: الرفض الدولي لتصريحات بومبيو يؤكد عزل أمريكا المنحازة لإسرائيل
تفاصيل اعتداء مواطن على شرطي داخل الحجر الصحي شمال القطاع
ارتفاع عدد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا في الجالية الفلسطينية
دعوية الجهاد تطلق المسابقة الرمضانية 2020 وتوضح شروط المشاركة فيها
وزيرة الصحة: اربع اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد
إلقاء القبض على مشتبه به بقتل طفل شمال القطاع
سما نيوز
اصابة 6 من الأمن الوطني بحادث سير ذاتي بالخليل
أسعار الدواجن في غزة اليوم السبت
النقب: مصرع شقيقين من اللقية بانقلاب سيارة
محكمة الاحتلال تستعد لفتح ملف فساد جديد ضد نتنياهو
قوات الاحتلال تصيب عامل وتعتقل آخر غرب جنين
ضبط 8 الاف كمامة غير مطابقة للمواصفات في بيت لحم
رئيس سلطة المياه: حل مشكلة مياه الجبعة قريباً
عرب 48
حماس" تهاجم تصريحات بومبيو الداعمة للضم
هيئة الأسرى": عزل الأسير محمد حسن بعد تأكيد إصابته بكورونا
خاص | صراعُ إسرائيل والسّلطة على العمال الفلسطينيين (3)
مخيّم عايدة يُطلق مبادرة "تكية عايدة" في رمضان
وكالة وفا
الاحتلال يطلق نار وقنابل غاز على مزارعين شرق خانوينس..
"الاقتصاد" تغلق أربعة منشآت وتتلف 25 طن مواد..
إصابة عامل واعتقال آخر خلال مطاردة الاحتلال عمالا قر..
"الخارجية والمغتربين": 1066 إصابة و50 حالة و..
حدث في مثل هذا اليوم
- 25 نيسان (أبريل)
- 2005م استشهاد الشاب الفلسطينيّ إياد الدويك (28 عاماً) من مدينة الخليل، ومقتل جنديّ صهيونيّ، في حادثة إطلاق نار قام بها جنود صهاينة بالقرب من جسر حلحول شمال الخليل.
- 2004م مجاهدو كتائب عزّ الدين القسام يهاجمون حاجزاً عسكريّاً صهيونياً عند مفرق إذنا قرب الخليل ، و يقتلون جنديّاً صهيونياً و يجرحون خمسةً آخرين أحدهم بجراحٍ خطرة ، قبل أن ينسحبوا سالمين.
- 2002م رئيس السلطة الفلسطينيّة ياسر عرفات، و المحاصر في مقرّه برام الله ، يصادق على محاكمة أربعةٍ من نشطاء الجبهة الشعبيّة واتهامهم بقتل وزير السياحة الصهيونيّ "رحبعام زئيفي" ، و الحكم عليهم بالسجن في سجون السلطة الفلسطينيّة .
- 1996م أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية انها سوف تلغي الفقرات التي تدعو إلى تدمير (إسرائيل) من الميثاق الوطني الفلسطيني الذي يدعو إلى إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي فلسطين كاملة والقضاء على الكيان المصطنع الذي أوجده الاستعمار البريطاني الذي كان يحتل فلسطين.
- 1995م إصابة عشرة جنود إسرائيليين واثنين من ميليشيا أنطوان لحد في هجوم فدائي للمقاومة اللبنانية في الجزء المحتل من جنوب لبنان.
- 1988م مجلس الأمن يصدر القرار رقم (611) والذي يدين العدوان الإسرائيلي على ضاحية سيدي بوسعيد/ تونس بتاريخ 16/4/1988م وأدى إلى اغتيال نائب القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية الأخ أبو جهاد.
- 1985م بعد مفاوضات استمرت ثمانية أشهر بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة بزعامة احمد جبريل وبين إسرائيل برعاية الصليب الأحمر الدولي ووساطة المستشار النمساوي برونو كرايسكي عبر مستشاره السياسي هربوت امري وقعت في جنيف في 21/4/1985م اتفاقية تبادل الأسرى التي تم بموجبها الإفراج عن 1150 أسيراً فلسطينياً مقابل الإفراج عن ثلاثة جنود إسرائيليين كانت الجبهة قد أسرتهم أثناء حرب اجتياح لبنان عام 1982م وقد وقع الاتفاقية عن الجبهة زعيمها احمد جبريل وعن إسرائيل وزير الدفاع الإسرائيلي اسحق رابين.
- 1982م انسحاب آخر جندي إسرائيلي من صحراء سيناء المصرية بموجب معاهدة كامب ديفيد الموقعة عام 1979. احتلت إسرائيل سيناء عام 1967.
- 1968 م اندلاع مظاهرات غاضبة في مدينة القدس المحتلة احتجاجاً على عزم قوات الاحتلال الإسرائيلي القيام بعروض عسكرية في المدينة القديمة.
- 1956م هجوم واسع للفدائيين الفلسطينيين على مستعمرات ليشيون عتصيون في غزة أسفر عن مصرع عدد من المستوطنين اليهود.
- 1948م منظمة الأرغون الصهيونية الإرهابية تقصف الأحياء السكنية في مدينة يافا بالمدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة، وتقوم بنفس الوقت بهجوم بري واسع لعزم حي المنشية عن المدينة، في الوقت الذي وصلت الباخرة الأمريكية ريزوريكيتو إلى ميناء تل أبيب وعلى متنها خمسة وعشرين قطعة مدفعية ثقيلة.
- 1936م زعماء الأحزاب الفلسطينية يشكلون اللجنة العربية العليا برئاسة الحاج أمين الحسيني وكان أول عمل قامت به، هو الدعوة إلى الإضراب العام والعصيان المدني على أن يستمرا حتى يتم إيقاف الهجرة اليهودية وتأليف حكومة وطنية مستقلة مسئولة أمام مجلس تشريعي تمثيلي.
- 1920م المجلس الأعلى لمؤتمر الصلح في سان ريمو بايطاليا يعهد إلى بريطانيا مسؤولية الانتداب على فلسطين دون استشارة الفلسطينيين.