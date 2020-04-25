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كريستيانو رونالدو يتعهد بالبقاء مع يوفنتوس حتى 2022

25 نيسان / أبريل 2020 11:28

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تعهد البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى بالبقاء مع فريقه حتى انتهاء عقده فى 2022، فى ظل محاولات بعض الأندية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكان يوفنتوس بطل إيطاليا قد أعلن فى 2018 أنه تم التوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد لضم رونالدو مقابل 100 مليون يورو، سيتم سدادها على دفعتين، ويكون مدة عقد رونالدو أربع سنوات وسينتهى فى 30 يونيو 2022.

وقالت صحيفة "توت سبورت" الإيطالية، إنه على الرغم من محاولات باريس سان جيرمان الفرنسى لإغراء كريستيانو رونالدو بالانتقال لصفوفه، إلا أن قائد منتخب البرتغال لديه النية لتحقيق اتفاقه.
 
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن كريستيانو رونالدو لديه علاقة "ممتازة" مع إدارة يوفنتوس، على الرغم من توقف النشاط الكروى إثر تفشى انتشار فيروس كورونا.
 
وكان كريستيانو رونالدو قد غادر إيطاليا بعد مباراة فريقه أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي في 18 مارس الماضي، ولم يعد اللاعب مرة أخرى حتى هذه اللحظة خوفاً من التعرض للإصابة بوباء كورونا، خاصةً بعد إصابة ثلاثة من زملائه في الفريق بالفيروس.
 
سجل كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس الإيطالى 25 هدفا وصنع أربع تمريرات حاسمة في 32 مباراة لبطل الدورى الإيطالى قبل توقف الموسم الحالى.

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