سيتين يخطط للاستعانة بالبرازيلى كوتينيو فى مركز 8 مع برشلونة

استقر كيكى سيتين، المدير الفنى لنادى برشلونة الإسبانى، على عودة البرازيلى فيليب كوتينيو لاعب خط وسط الفريق المعار إلى صفوف بايرن ميونخ الألمانى عقب نهاية الموسم الحالى.

وأعلن نادى بايرن ميونخ الألمانى أن فيليب كوتينيو خضع لعملية جراحية ناجحة فى كاحله الأيمن، وأكد العملاق البافارى على موقعه الرسمى أن النجم البرازيلى سيغيب لمدة 14 يوما عن التدريبات قبل البدء فى تدريب إعادة التأهيل.

وقالت صحيفة "ماركا " الإسبانية، إن برشلونة كان يفكر فى بيع كوتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن حالة الركود الاقتصادى التى يشهدها العالم بعد تفشى انتشار فيروس كورونا الخطير جعل النادى الإسبانى يعيد النظر فى بيع اللاعب البرازيلى.

وأشارت الصحيفة إلى أن كيكى سيتين المدير الفنى للبلوجرانا لديه خطة جديدة للاستفادة من كوتينيو مع الفريق مستقبلا، وهى نقله إلى اللعب فى مركز خط الوسط بدلا من استخدامه كجناح أيسر فى ظل موهبته الهجومية وقدراته فى الثلث الأخير.

وشددت الصحيفة الإسبانية على أن سيتين يمكن أن يستفيد من كوتينيو فى الملعب عن طريق مشاركته فى المركز رقم 8 فى خط الوسط بجوار كل من آرثر ميلو وفرينكى دى يونج أو سيرجيو بوسكيتس خلفه لتوفير صلابة دفاعية للفريق مع تخفيف العبء الدفاعى ومنح حرية الثلاثى الهجومى ليونيل ميسى ومن يعاونه فى القيام بدورهم لترجمة الهجمات الأهداف.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن خسائر فريق ليفربول الإنجليزى، حال بيع البرازيلى فيليب كوتينيو ورحيله عن برشلونة الإسبانى الصيف المقبل.

وكان فيليب كوتينيو قد انتقل إلى برشلونة من ليفربول فى يناير 2018 مقابل 120 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليون يورو آخرين فى صورة مكافآت، وترددت تقارير حول إقترابه من الإنضمام إلى تشيلسى بعد أن رفض بايرن ميونخ تفعيل بند شراء كوتينيو مقابل 120 مليون يورو بعد انتهاء إعارته إلى البافارى نهاية الموسم.

ذكرت صحيفة "ستاندارد" الإنجليزية أن برشلونة دفع لـ ليفربول المبلغ الثابت فى عملية كوتينيو والبالغ 120 مليون يورو بالإضافة إلى جزء من المكافأت، وحقق فيليب أهدافها، لكن جزء آخر من المتغيرات يُقدر بـ15 مليون يورو لم يُحقق، وسيُحرم منه الريدز حال رحل اللاعب هذا الصيف.

وتتعلق هذه المكافأت بـ5 ملايين يورو يُفترض أن يدفعها برشلونة لـ ليفربول حال حقق الأول دورى أبطال أوروبا هذا الموسم، و10 ملايين يورو آخرين عند وصول كوتينيو للمباراة الـ75 بقميص برشلونة.