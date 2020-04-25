تعرف على طرق علاج انتفاخ البطن في رمضان



بعد ساعات الصيام الطويلة والبدء في تناول طعام الإفطار يشعر البعض بانتفاخ في البطن في شهر رمضان، وهو يحدث عندما يتجمع الغاز داخل الجهاز الهضمي وهى عملية طبيعية، ولكن قد يكون انتفاخ البطن أمر مزعج ويصاحبه ألم، ووفقا لموقع healthline يتجمع الغاز بطريقتين رئيسيتين يمكن أن يؤدي ابتلاع الهواء أثناء تناول الطعام أو الشراب إلى تجمع الأكسجين والنيتروجين في الجهاز الهضمي ثانيًا ، أثناء هضم الطعام تتجمع الغازات الهضمية مثل الهيدروجين والميثان وثاني أكسيد الكربون كلتا الطريقتين يمكن أن تسبب انتفاخ البطن

اسباب انتفاخ البطن



انتفاخ البطن شائع جدا بسبب تجمع الغازات في الجهاز الهضمي يمر معظم الناس بالغاز حوالي 10 مرات في اليوم ولكن اذا حدث ذلك بشكل متكرر أكثر من هذا بشكل منتظم فقد يكون لدى الشخص انتفاخ البطن المفرط والذي له عدد من الأسباب.

ابتلاع الهواء



من الطبيعي أن تبتلع الهواء أثناء الأكل والشرب عند الإفطار في رمضان عادة ستبتلع فقط كمية صغيرة من الهواء إذا كنت تبتلع المزيد من الهواء بشكل متكرر فقد تجد أنك تعاني من انتفاخ البطن المفرط قد يسبب أيضًا التجشؤ.

تتضمن الأسباب التي قد تؤدي إلى ابتلاع هواء أكثر من المعتاد ما يلي:



شرب المشروبات الغازية، وتناول الطعام بسرعة

يمكن أن تؤدي اختياراتك الغذائية إلى انتفاخ البطن المفرط تتضمن بعض الأطعمة التي تزيد من الغازات ما يلي:

فاصوليا، الكرنب، بروكلي، زبيب، عدس، الخوخ، تفاح، الأطعمة الغنية بالفركتوز أو السوربيتول مثل عصائر الفاكهة يمكن أن تستغرق هضم هذه الأطعمة وقتًا طويلاً بعض الأطعمة التي لا يستطيع الجسم امتصاصها بالكامل هذا يعني أنها تمر من الأمعاء إلى القولون دون هضمها بالكامل أولاً

يحتوي القولون على كمية كبيرة من البكتيريا التي تقوم بعد ذلك بتكسير الطعام وتطلق الغازات أثناء قيامها بذلك

إذا كان نظامك الغذائي لا يحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات أو السكريات ولا تبتلع الهواء الزائد ، فقد يكون انتفاخ البطن المفرط ناتجًا عن حالة طبية مثل التهاب المعدة والأمعاء، عدم تحمل الطعام ، مثل عدم تحمل اللاكتوز، متلازمة القولون العصبي (IBS)، مرض كرون، مرض الاضطرابات الهضمية، داء السكري، اضطرابات الاكل، التهاب القولون التقرحي

طرق علاج انتفاخ البطن في رمضان



هناك عدد من الطرق لعلاج انتفاخ البطن اعتمادًا على سبب المشكلة، لعلاج انتفاخ البطن في المنزل ، جرب ما يلي:

انظر إلى نظامك الغذائي: إذا كان يحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات التي يصعب هضمها فحاول استبدالها تعتبر الكربوهيدرات التي يسهل هضمها ، مثل البطاطس والأرز والموز بدائل جيدة.

احتفظ بمذكرة للطعام: سيساعدك هذا على تحديد أي محفزات بعد تحديد بعض الأطعمة التي تسبب لك انتفاخ البطن المفرط ، يمكنك تعلم تجنبها أو تناول كميات أقل منها.

أكل أقل: قسم وجبه الإفطار على مراحل لا تتناول الطعام كله مره واحدة.

امضغه بشكل صحيح: تجنب القيام بأي شيء قد يزيد من كمية الهواء التي تبتلعها وهذا يشمل التأكد من أنك تمضغ طعامك بشكل صحيح .

ممارسه الرياضه: يجد بعض الناس أن ممارسة الرياضة تساعد على تعزيز عملية الهضم ويمكن أن تمنع انتفاخ البطن.