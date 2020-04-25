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فوائد الزبادى على السحور فى رمضان

25 نيسان / أبريل 2020 11:42

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يحتوى الزبادى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وترطيبه وحمايته من الأمراض والعدوى، لذلك ينصح دائما أن يكون الزبادى من الاكلات الرئيسية على سحور رمضان نظرا لما يحتويه من عناصر غذائية كبيرة، وحسب ما ذكره موقع healthline فأن فوائد الزبادى على السحور هي:

1:يحتوى الزبادى على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمى ووقايته من الالتهابات والحموضة.

2:يعتبر الزبادى من الاكلات التي ينصح بها دائما أطباء التغذية لانقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة في الجسم في رمضان.

3:يحتوى الزبادى على نسبة عالية من الفيتامينات التي تعزز صحة الجسم وتحميه من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة.

4:تناول الزبادى يوميا على السحور يحد من خطر ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم والوقاية من امراض القلب والاوعية الدموية.

5:يحافظ على ضبط مستوى ضغط الدم والوقاية من تصلب الشرايين والمخاطر الصحية التي تصيب القلب والرئتين.

6:يعتبر الزبادى من الاكلات السهلة في الهضم والتي تعمل على تحفيز االمعدة على انتاج الافرازت الهضمية التي تساعد على الهضم.
:يحتوى الزبادى على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الفيروسات والعدوى.

8:تناول الزبادى بانتظام يعمل على تعزيز صحة البشرة وحمايتها من الشيخوخة والتجاعيد.

9:يقوى العضلات والمفاصل ويحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام والتهابات المفاصل.

10:يمد الجسم بالنشاط والطاقة ويحميه من الضعف والهذيان اثناء فترة الصيام.

11:يحافظ على صحة الاسنان واللثة ويحميها من الالتهابات والتورم.

12:يحافظ على صحة ونضارة البشرة ويحميها من الجفاف والتلف.

13: يطرد السموم والجراثيم من الجسم.

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