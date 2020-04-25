أسباب الرغبة فى النوم بعد تناول وجبة الإفطار برمضان



يشعر الكثير من الناس بالنعاس والحاجة إلى النوم بعد تناول أول وجبة للإفطار بعد الصيام برمضان، ويعتمد الطعام هنا على نتيجة طبيعية لأنماط الهضم ودورات النوم.



يعتمد سبب الشعور بالنوم والنعاس على بعض أنواع الأطعمة وتوقيت تناول الوجبات ، فيمكن أن تجعل الناس يشعرون بالتعب بشكل خاص بعد تناول الوجبة، الذى يسمى انخفاض مستويات الطاقة بعد تناول الطعام ويتسبب فى الشعور بالنعاس بعد الأكل.

لدى الباحثين نظريات مختلفة حول سبب التعب بعد تناول الطعام وفقا لتقرير الموقع الطبى " medicalnewstoday"، لكنهم يتفقون بشكل عام على أنه استجابة طبيعية وليس عادة سببًا للقلق.

أسباب الشعور بالتعب بعد تناول الطعام

الشعور بالتعب أو صعوبة التركيز بعد الوجبة أمر شائع نسبيًا، فقد يشعر الشخص بالتعب بشكل خاص ، اعتمادًا على ماذا ومتى وكم أكلوا، ولكن بشكل عام قد تعمد على :



الأطعمة الغنية بالبروتين والكربوهيدرات يمكن أن تجعل الناس يشعرون بنوم أكثر من الأطعمة الأخرى.



قد يشعر الشخص بالتعب بعد تناول الطعام لأن جسمه ينتج المزيد من السيروتونين، وهو مادة كيميائية تلعب دورًا في تنظيم المزاج ودورات النوم.



إنتاج حمض أميني يسمى التربتوفان ، والذي يحدث في العديد من الأطعمة الغنية بالبروتين ، يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين، بينما تساعد الكربوهيدرات الجسم على امتصاص التربتوفان.



قد يكون الشخص أكثر عرضة لتجربة النعاس بعد الأكل بعد تناول وجبة كبيرة.



لهذه الأسباب، فإن تناول وجبة غنية بالبروتين والكربوهيدرات قد يجعل الشخص يشعر بالنعاس.

يوجد التربتوفان في الأطعمة الغنية بالبروتين. وتشمل هذه:



سمك السالمون.

دواجن.

بيض.

سبانخ.

حليب.

منتجات الصويا.

جبنه.

تتضمن الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الكربوهيدرات ما يلي:



معكرونة

أرز

الخبز الأبيض والبسكويت

كعك

حليب

السكر والحلوى

كيفية التوقف عن الشعور بالتعب بعد تناول الطعام

يمكن أن يساعد الحصول على قسط كافٍ من النوم على منع التعب بعد تناول الطعام، يمكن لبعض النصائح التالية المساعدة في منع التعب بعد تناول الوجبة:



تناول القليل من الطعام في كثير من الأحيان: فبدلاً من تناول وجبات كبيرة وقت الإفطار دفعة واحدة، تناول وجبات صغيرة ووجبات خفيفة كل بضع ساعات للحفاظ على مستويات الطاقة، بالجسم حتى موعد السحور، ويجب أن تكون بعض الفاكهة أو حفنة من المكسرات كافية لعلاج انخفاض الطاقة.



احصل على نوم جيد: من غير المرجح أن يعاني الشخص الذي يحصل على قسط كاف من النوم في الليل من انخفاض كبير في الطاقة بعد تناول الطعام.



المشى: يمكن أن يساعد ممارسة التمارين الخفيفة، خاصة بعد تناول الطعام ، الأشخاص على الشعور بإرهاق أقل.



خذ قيلولة قصيرة خلال النهار.



جرب العلاج بالضوء الساطع: وجد مؤلفو دراسة عام 2015 أن تعريض الناس للضوء الساطع بعد الغداء يقلل من التعب.

