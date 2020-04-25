جوجل سيخبر المستخدم عندما يرى نتائج بحثه غير جيدة

يعمل عملاق محركات البحث جوجل على إضافة خاصية جديدة للبحث ستخبرك بأن نتائج بحثك التي يعطيك إياها ليست جيدة عندما يعتقد محرك البحث ذلك، حيث ستظهر للمستخدم رسالة تقول: "يبدو عدم وجود أي نتائج رائعة لبحثك" قبل أن يتم إعطاء المستخدمين اقتراحات قد تساعدهم على الحصول على نتائج أفضل إلى جانب عمليات بحث أخرى ذات صلة لتجريبها.

ولا تمثل هذه فكرة جديدة بالكامل، حيث يخبرك جوجل إن لم تكن هناك أي نتائج، وهو أمر نادر الحدث ويزداد ندرة مع نمو الإنترنت، فالأمر الذي لا تجده الآن قد يتوفر غداً، وكذلك يزداد تحسن جوجل في التحليل وفي تصنيف الشبكة العنكبوتية، بحسب موقع الرؤية الإماراتى.

بالإضافة إلى ذلك، جوجل معتاد على إعطاء توصيات بخصوص التهجئة والصياغة الدقيقتين للمساعدة على الحد من نتائج البحث السيئة، لكن الشركة تقر أحياناً بأن النتائج التي يخلص إليها محرك البحث ليست مفيدة على وجه الخصوص، وحتى بوجود فجوات لا نهاية لها تقريباً في الإنترنت، بعض عمليات البحث لا تكون لها نتائج جيدة.

تقول جوجل إن هذه الخاصية ينبغي ألّا تظهر كثيراً لأن الأصل في الخدمة تقديم نتائج جيدة تساعد المستخدم على الوصول إلى ما يبحث عنه، لكن ينبغي أن تشكل هذه الميزة إضافة جيدة.