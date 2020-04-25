8 نصائح لحماية أطفالك على الإنترنت.. تعرف عليها



مع إغلاق المدارس، يقضي العديد من الأطفال وقتًا أطول على الإنترنت، وفي حين أن الإنترنت عبارة عن مستودع للمعلومات ويضعها في متناول يدينا، إلا أن له أيضًا نصيبه من العيوب، ومن المهم توعية الأطفال بمخاطر الإنترنت وضمان سلامتهم عندما يكونون متصلين بالإنترنت، حيث كشف موقع TOI الهندى، عن مجموعة من النصائح لحماية الأطفال على الإنترنت:

توعية الأطفال بالأمان عبر الإنترنت

تحدث مع الأطفال حول مشكلات الأمان عبر الإنترنت، حيث يساعد على تطوير تفكيرهم النقدي وقدرتهم على اتخاذ خيارات جيدة.

شارك أطفالك على الإنترنت

يساعد ذلك على فهم ما يفعله الأطفال ويختبرونه عبر الإنترنت

استخدم أدوات الرقابة الأبوية وخيارات البحث عن الأمان

يمكن أن يساعد ذلك في منع طفلك من الوصول إلى مواقع ويب أو تطبيقات أو وظائف محددة تعتقد أنها يمكن أن تشكل خطرًا عليهم.

لا تسمح للأطفال بالتصفح بمفردهم

حدد منطقة مشتركة مثل غرفة المعيشة للأطفال لتصفح الإنترنت أو الوصول إليه.

علم الأطفال بعدم مشاركة أي معلومات شخصية عبر الإنترنت

علّم الأطفال عدم مشاركة المعلومات الشخصية مطلقًا مثل العنوان ورقم الهاتف والاسم وعنوان البريد الإلكتروني الشخصي وتفاصيل الأشقاء وتفاصيل عمل الوالدين وما إلى ذلك بدون إذن الوالدين

اجعل الأطفال على دراية بإعداد الخصوصية على Facebook وInstagram وغيرها

حيث يجب على الوالدين مساعدة الأطفال على فهم إعدادات الخصوصية على منصات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وInstagram وغيرها

شجع الأطفال على حذف طلبات الصداقة من الغرباء

شجع الأطفال على حذف الطلب من الغرباء أو أي جهات اتصال لا يعرفونها شخصيًا خاصة أثناء ممارسة ألعاب الجوال

اطلب منهم عدم النقر بشدة على النوافذ المنبثقة أو الإعلانات أو أي روابط غير معروفة

انصحهم بعدم النقر على النوافذ المنبثقة أو الإعلانات أو أي روابط غير معروفة لأنها قد تؤدي إلى تنزيل برامج ضارة أو سرقة تفاصيلك الشخصية