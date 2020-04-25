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العلماء يكتشفون نوعا جديدا من الأفاعي.. والاسم "لا يصدق"

25 نيسان / أبريل 2020 12:06

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قرر فريق من العلماء إطلاق اسم شخصية "سالازار سليذرين" الموجودة في سلسلة كتب وأفلام الساحر هاري بوتر على نوع جديد من الثعابين جرى اكتشافه في أدغال الهند.

ويعد سالازار سليذرين أحد مؤسسي مدرسة هوجورتس للسحر والشعوذة، والذي أسس منزل سليذرين في سلسلة هاري بوتر.

وجرى إطلاق الاسم على نوع جديد من أفاعي الحفر الخضراء السامة، وذلك بغية أثارت اهتمام الناس أكثر بتلك الأنواع المهددة بالانقراض من جراء الأنشطة البشرية والتلوث البيئي.

وأوضح الباحثون في مدينة مومباي الهندية أن الثعبان كان رمزا لمنزل سليذرين، مما دفعهم إلى اختيار الاسم.

والنوع الجديد المكتشف من فصيلة "سالازار" هو أحد أنواع تلك الفصيلة من الأفاعي المقدر عددها حتى الآن بنحو خمسين نوعا، بحسب شبكة "سي إن إن".

 ويمتاز الذكور من أنواع ثعبان حفرة سالازار بشريط برتقالي محمر يمتد على طول رؤوسهم، وعدد أسنان أكثر من الأفاعي الأخرى.

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