اللواء صلاح يتفقد انتشار الشرطة لتطبيق خطة "رمضان"

غزة- الرأي

تفقد مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، ظهر الجمعة، انتشار عناصر الشرطة لتطبيق خطة شهر رمضان المبارك، بما يتوافق مع خطة الطوارئ لمواجهة جائحة "كورونا"وشملت الجولة التفقدية للواء صلاح عدداً من الأسواق في محافظات القطاع، وأماكن الحجر الصحي، ومراكز الخدمة الشرطية.

وقال اللواء صلاح :" إن "الجولة تأتي للإطمئنان على سلامة سير الإجراءات، وتنفيذ القرارات الصادرة من قيادة وزارة الداخلية والشرطة؛ بخصوص خطة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا وخطة الانتشار في شهر رمضان الفضيل".

وأشار إلى أن تفقد بعض أماكن الحجر الصحي يأتي بهدف الإطمئنان على سلامة إجراءات التأمين الخارجية للمحاجر الصحية، بالإضافة لتفقد مراكز الخدمة الشرطية للتأكيد على أخذ كافة الاحتياطات الوقائية للجمهور والعاملين.

وأضاف: "أصدرنا تعليماتنا بالتأكيد على منع التجمعات في الأسواق والمحلات التجارية والمولات وساحل البحر، ومتابعة الحركة المرورية؛ لتسهيل حركة المركبات لمنع الازدحامات".

ولفت مدير عام الشرطة إلى تكليف المباحث العامة بمتابعة أسعار السلع الغذائية التموينية ومنع بيع المفرقعات وكل ما يُؤثر على الصحة والسكينة العامة للمواطنين.

وتابع: "تم متابعة دور الحواجز الشرطية بالتعميم على المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بما فيها ارتداء الكمامات".

وفي ختام حديثه تقدم اللواء صلاح بالتهنئة لأبناء شعبنا الفلسطيني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنياً أن يكون شهر خير وسلامة لشعبنا وأمتنا.

جدير بالذكر، أن الشرطة الفلسطينية شرعت صباح اليوم في تطبيق الخطة الخاصة بشهر رمضان المبارك، في ظل حالة الطوارئ التي يعيشها شعبنا مع استمرار جائحة "كورونا".



