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"الشباب والرياضة" تعلن عن إطلاق مسابقة "خليك بالبيت" الثقافية الرمضانية

25 نيسان / أبريل 2020 01:33

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غزة- الرأي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة – الإدارة العامة للشباب، عن إطلاق المسابقة الثقافية الرمضانية "خليك بالبيت" ، والتي تستهدف الشباب خلال شهر رمضان المبارك، وأوضح جمال العقيلي مدير عام الشباب أن المسابقة تستهدف تشجيع الشباب على معرفة المعلومات الثقافية والعامة، وتعزيز تواصل الشباب مع الوزارة والتعرف على خدماتها وحث الشباب على المشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة التي تنفذها الوزارة.
بدوره أشار خالد بحور مدير العمل التطوعي أن المسابقة تستهدف فئة الشباب في الفئة العمرية من ( 18_ 35) عاماً
من كلا الجنسين، وقال إن شروط المشاركة في المسابقة هي الإجابة على 30 سؤالاً سيتم تعميمها يومياً خلال شهر رمضان بواقع سؤال كل يوم، على أن يرفق مع ملف الإجابات ( اسم المتسابق رباعيا ورقم الهوية ورقم الجوال)،
وترسل الاجابات دفعة واحدة بعد انتهاء شهر رمضان عبر ايميل shabab.mys@gmail.com حتى موعد أقصاه يوم 4/6/2020 ، وقال بحور أن جوائز المسابقة هي كالتالي:" المركز الأول 300 شيكل ، المركز الثاني 250 شيكل، المركز الثالث 200 شيكل، المركز الرابع 150 شيكل، المركز الخامس 100 شيكل، المركز السادس وحتى العاشر 50 شيكل".

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