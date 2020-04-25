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استثناءً في رمضان قبل 60 دقيقة من الأذان الرسمي

الأوقاف تؤكد على جميع مؤذنيها الالتزام التام بموعد أذان الفجر الأول

25 نيسان / أبريل 2020 01:59

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غزة- الرأي

أصدرت وزارة الأوقاف والشئون الدينية في غزة تعميمًا إلى جميع المؤذنين، أكدت فيه على ضرورة الالتزام التام بموعد رفع أذان الفجر الأول، بحيث يُرفع قبل 60 دقيقة من الأذان الرسمي الذي يُعلن دخول الوقت، وذلك استثناءً في شهر رمضان.
وأوضحت الأوقاف أنه استثناءً في شهر رمضان يُرفع الأذان الأول قبل 60 دقيقة من الأذان الذي يعلن دخول الوقت، ثم بعد انتهاء الشهر الفضيل سيتم العودة إلى الوقت السابق وهو رفع الأذان الأول قبل 30 دقيقة من الأذان الذي يعلن دخول وقت الفجر.
وأوضحت الوزارة أن هذا التعميم يأتي للتأكيد على المؤذنين بموعد الأذان الأول سيما ونحن في شهر رمضان المبارك، حتى لا يلتبس على الناس دينهم، ويقوموا بالعبادة على وجهها الأكمل، مشيرةً إلى أن عدم توحيد الأذان الأول ربما يسبب إرباكًا لدى المواطنين .

ونوهت الوزارة أنه في حال تعذر رفع الأذان الأول في الموعد المحدد، يُمنع رفعه في غير الوقت المحدد حتى لا يتم إرباك الناس. مشيرةً إلى أنه سيتم متابعة تنفيذه هذا التعميم من قبل أقسام المساجد بالمديريات ومفتشي المساجد.

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