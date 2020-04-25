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"محيسن" يشارك في إطلاق مبادرة "بلدنا نظيفة" بخان يونس

25 نيسان / أبريل 2020 02:03

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غزة- الرأي

شارك أ.أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة في فعاليات إطلاق مبادرة "بلدنا نظيفة" في بلدية خان يونس، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي واتحاد بلديات قطاع غزة، وذلك من أجل تنظيف وتزيين أحياء وشوارع المدينة ولتقديم التوعية البيئية للمواطنين في ظل استمرار جائحة كورونا واستعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم.
وتخلل الفعاليات مؤتمر صحفي بحضور رئيس بلدية خان يونس م. علاء البطة، ووكيل وزارة الحكم المحلي م. إبراهيم رضوان، ورئيس بلدية بني سهيلا أ. حماد الرقب، ولجان الأحياء والفرق الشبابية وموظفي البلدية.
كما شاركت المراكز الشبابية في محافظة خان يونس، وهي المراكز التابعة للوزارة، وكانت مشاركتها عبر التنسيق مع لجنة إدارة فعاليات المبادرة، حيث تشارك وزارة الشباب والرياضة في عضوية هذه اللجنة الحكومية.

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