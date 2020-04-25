وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد تضبط وتصادر مفرقعات وألعاب اطفال ممنوعة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية بيت لاهيا تنظم ورشة عمل حول اليات الوقاية والسلامة المهنية للمنشآت وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يشارك في إطلاق مبادرة "بلدنا نظيفة" بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تؤكد على جميع مؤذنيها الالتزام التام بموعد أذان الفجر الأول وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تعلن عن إطلاق مسابقة "خليك بالبيت" الثقافية الرمضانية وكالة الرأي الفلسطينية ضوء أخضر أميركي لضم المستوطنات وفرض السيادة على الضفة وكالة الرأي الفلسطينية "صور "تقديم وجبة الافطار للمستضافين بمراكز الحجر الصحي وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تشرع بتطبيق خطة "رمضان" وكالة الرأي الفلسطينية اللواء صلاح يتفقد انتشار الشرطة لتطبيق خطة "رمضان" وكالة الرأي الفلسطينية خطأ عجيب يعيد عجوز إلى الحياة بعد "ميتة كورونا"
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة الاقتصاد تضبط وتصادر مفرقعات وألعاب اطفال ممنوعة

25 نيسان / أبريل 2020 02:12

1
1

غزة- الرأي

قامت طواقم التفتيش التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك مكتب وزارة الاقتصاد الوطني محافظة خان يونس بالتعاون مع مباحث التموين بحملة على محلات بيع الألعاب الأطفال.
وقال الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة في تقرير الايجاز اليومي ليوم الجمعة، تم ضبط ومصادرة كمية من الألعاب أطفال ممنوعة من التداول داخل المحلات والأسواق، وذلك لما تشكله هذه الالعاب من خطر على سلامة الأطفال وتسبب إصابات جسدية على الأطفال.
وتم تحرير محضر ضبط ومصادرة بالكميات وتحويل الملف لوحدة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص
وتهيب وزارة الاقتصاد الوطني بالتجار ومروجي هذه البضائع بعدم تداولها او بيعها للأطفال والالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن الوزارة، وذلك للحفاظ على سلامة الأطفال.
وقامت طواقم حماية المستهلك في محافظات غزة بتنظيم 9 جولات ميدانية على المحلات التجارية والأسواق، وتم خلالها زيارة 128 منشأه تجارية.
وتم تحرير 8 محاضر ضبط، و8 محاضر اتلاف لأصناف وسلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمي.
وتستمر طواقم الوزارة بتنظيم الجولات الميدانية للمراقبة والتفتيش على المحلات التجارية ومخازن التجار.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تطلق مبادرة "همة شباب"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟