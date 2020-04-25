وزارة الاقتصاد تضبط وتصادر مفرقعات وألعاب اطفال ممنوعة

غزة- الرأي

قامت طواقم التفتيش التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك مكتب وزارة الاقتصاد الوطني محافظة خان يونس بالتعاون مع مباحث التموين بحملة على محلات بيع الألعاب الأطفال.

وقال الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة في تقرير الايجاز اليومي ليوم الجمعة، تم ضبط ومصادرة كمية من الألعاب أطفال ممنوعة من التداول داخل المحلات والأسواق، وذلك لما تشكله هذه الالعاب من خطر على سلامة الأطفال وتسبب إصابات جسدية على الأطفال.

وتم تحرير محضر ضبط ومصادرة بالكميات وتحويل الملف لوحدة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص

وتهيب وزارة الاقتصاد الوطني بالتجار ومروجي هذه البضائع بعدم تداولها او بيعها للأطفال والالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن الوزارة، وذلك للحفاظ على سلامة الأطفال.

وقامت طواقم حماية المستهلك في محافظات غزة بتنظيم 9 جولات ميدانية على المحلات التجارية والأسواق، وتم خلالها زيارة 128 منشأه تجارية.

وتم تحرير 8 محاضر ضبط، و8 محاضر اتلاف لأصناف وسلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمي.

وتستمر طواقم الوزارة بتنظيم الجولات الميدانية للمراقبة والتفتيش على المحلات التجارية ومخازن التجار.