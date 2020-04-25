وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد تضبط وتصادر مفرقعات وألعاب اطفال ممنوعة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية بيت لاهيا تنظم ورشة عمل حول اليات الوقاية والسلامة المهنية للمنشآت وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يشارك في إطلاق مبادرة "بلدنا نظيفة" بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تؤكد على جميع مؤذنيها الالتزام التام بموعد أذان الفجر الأول وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تعلن عن إطلاق مسابقة "خليك بالبيت" الثقافية الرمضانية وكالة الرأي الفلسطينية ضوء أخضر أميركي لضم المستوطنات وفرض السيادة على الضفة وكالة الرأي الفلسطينية "صور "تقديم وجبة الافطار للمستضافين بمراكز الحجر الصحي وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تشرع بتطبيق خطة "رمضان" وكالة الرأي الفلسطينية اللواء صلاح يتفقد انتشار الشرطة لتطبيق خطة "رمضان" وكالة الرأي الفلسطينية خطأ عجيب يعيد عجوز إلى الحياة بعد "ميتة كورونا"
أخبار » الأخبار الحكومية

كهرباء غزة تعلن عن حملة خصومات خلال رمضان

25 نيسان / أبريل 2020 02:19

fa52fab72e67c127b2f95ab0de2d7161
fa52fab72e67c127b2f95ab0de2d7161

غزة- الرأي:

أعلنت شركة توزيع كهرباء محافظات قطاع غزة عن إطلاق حملة خصم على الفواتير خلال شهر رمضان المبارك.

وأشارت الشركة إلى أن الحملة تبدأ من اليوم الأول للشهر الفضيل وحتى آخر أيامه، مشترطة الدفع نقداً وعلى دفعة واحدة فقط.

وذكرت أن شروط حملة رمضان 2020 كالتالي:

  • اعتماد خصم إبراء الذمة (المتوفى)

منح خصم بنسبة (30%) من صافي القيمة المطلوبة بعد خصم غرامة التأخير لاشتراك المتوفى المنزلي على آخر فاتورة صادرة.

منح خصم بنسبة (20%) من صافي القيمة المطلوبة بعد خصم غرامة التأخير لاشتراك المتوفى غير المنزلي على آخر فاتورة صادرة.

  • خصم المتضررين:

-منح خصم بنسبة (20%) من صافي القيمة المطلوبة بعد خصم غرامة التأخير للمشتركين المتضررين بالهدم الكلي او الجزئي غير صالح للسكن من جراء الاعتداءات الإسرائيلية حتى تاريخ الهدم وبعد تاريخ الهدم يتم منح خصم بنسبة (15%) على ان يكون ذلك مشفوعاً بشهادة من جهة حكومية حسب الاختصاص.

  •  اعتماد خصم الشركة على الفواتير:

منح خصم بنسبة (15%) على الاشتراكات المنزلية بعد خصم غرامة التأخير وذلك للمشتركين الذين يرغبون بتسديد المستحقات المترصدة عليهم.

منح بنسبة (10%) على الاشتراكات غير المنزلية بعد خصم غرامة التأخير وذلك للمشتركين الذين يرغبون بتسديد المستحقات المترصدة عليهم.

  • شروط عامة:

تستثنى كافة الاشتراكات التي تزيد قوتها عن 30 أمبير بغض النظر عن تصنيفها.

تستثنى الاشتراكات التي حصلت على أي خصم ما بعد تاريخ 01/01/2020.

يمنح الخصم على الفاتورة الأخيرة (03/2020 خلال الأسبوع الأول للحملة أو 04/2020 حتى نهاية الحملة)

جميع الخصومات تنطبق على مشتركي نظامي الفاتورة ومسبق الدفع.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تطلق مبادرة "همة شباب"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟