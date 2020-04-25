حالة وفاة ثانية لفلسطيني إثر "كورونا" في "مكسيكو" الأمريكية

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، وفاة مواطن فلسطيني من أبناء الجالية في مدينة ألباكركي بولاية نيو مكسيكو الأمريكية متأثرًا بإصابته بفايروس كورونا.

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم السبت، إن المواطن الفلسطيني نعيم سعيد أبو عون (30عاماً) من أبناء الجالية الفلسطينية في مدينة ألباكركي، قد توفي جراء إصابته بـ"كورونا".

وأضافت أن المواطن أبو عون يُعد ثاني حالة وفاة في صفوف الجالية الفلسطينية في هذه الولاية، فيما أصيب 14 آخرين في ولايتي شيكاغو ونيوجيرسي.

وتابعت: "ارتفع العدد الإجمالي للإصابات حتى اللحظة إلى 640 إصابة و33 وفاة، أما حالات التعافي فقد بلغت 168 حالة تعافي".

وأمس الجمعة، أفادت الخارجية الفلسطينية بأن إجمالي حالات الوفاة بفايروس "كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية خارج فلسطين المحتلة قد بلغ 50 وفاة بالإضافة لـ 1066 إصابة، و298 حالة تعافي.