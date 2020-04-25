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هيئة الأسرى: قرار بتشريح جثمان الشهيد "البرغوثي" غداً

25 نيسان / أبريل 2020 03:57

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فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن عملية تشريح جثمان الشهيد الأسير نور البرغوثي ستتم يوم غد الأحد، في معهد الطب العدلي أبو كبير، بحضور طبيب فلسطيني، ومحام من الهيئة، للوقوف على ملابسات وظروف استشهاده.

وأكدت الهيئة في تصريحات لها اليوم السبت، أن جهودًا حثيثة تبذل لاسترداد جثمان الشهيد البرغوثي.

وكان البرغوثي استشهد في 22 نيسان الجاري، إثر تعرضه للإغماء الشديد أثناء وجوده بغرفته في قسم "25" بمعتقل النقب الصحراوي، وتأخرت سلطات سجون الاحتلال عن إنعاشه لأكثر من نصف ساعة بشكل متعمد.

ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز 5 جثامين من الأسرى الشهداء، وهم أنيس دولة الذي استشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات الذي استشهد عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح وثلاثتهم استشهدوا خلال العام المنصرم.

فيما وصل عدد الأسرى الذين قتلهم الاحتلال نتيجة لسياسة القتل الطبي البطيء عبر إجراءات الإهمال الطبي المتعمد وهي جزء من سياسة ثابتة وممنهجة، إلى 67، وذلك منذ العام 1967.

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