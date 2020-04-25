الإيجاز الصحفي الحكومي حول جائحة كورونا 25 إبريل 2020

غزة- الرأي:

استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة مساء اليوم السبت، آخر التحديثات حول خطة الوقاية من فيروس "كورونا" الذي يواصل الانتشار في أرجاء العالم.

وكانت التحديثات كالتالي:

لمسنا منذ بداية رمضان التزاماً كبيراً من المواطنين بقرارات الوقاية من فيروس كورونا.

خطر تفشي كورونا في قطاع غزة وارد ويستدعي عدم التراخي في الإجراءات المتخذة.

النيابة العامة ستتابع كل قضايا التراخي في غزة وسيكون هناك إجراءات مشددة لمن لم يلتزم.

نحتاج الكثير من المساعدات للنجاح في مواجهة فيروس كورونا.

استمرار استضافة 1971 شخصاً داخل 28 مركزاً للحجر الصحي بحافظات قطاع غزة.

تم إجراء عشرات الفحوصات المخبرية وكلها سلبية، بما يؤكد عدم وجود إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في غزة.

تم إنهاء الحجر الصحي لـ 8 متعافين من الإصابة بـ"كورونا"، وبقي فقط اثنين من المتعافين داخل الحجر.

هناك 7 مصابين بفيروس "كورونا" فقط، داخل العزل الصحي في معبر رفح وحالتهم مستقرة.

وزارة الصحة تتابع مع المؤسسات الحكومية جملة الاجراءات الاحترازية لتحصين المجتمع لمواجهة جائحة كورونا في شهر رمضان المبارك.

نطالب العالم بتوفير المقومات اللازمة لمنع انهيار الوضع الصحي في غزة.

نهيب بأولياء الأمور مراقبة سلوك أبنائهم في تجنب استخدام المفرقعات تفادياً لمخاطرها الصحية والاجتماعية.

ندعو كبار السن والأطفال ومرضى ضعف المناعة والجهاز التنفسي والامراض المزمنة لمزيد من الحذر والتزام المنازل وتجنب الأماكن العامة والتجمعات واتباع إجراءات الوقاية المستمرة.

نهيب بالمواطنين الالتزام بقواعد السلامة والوقاية وعلى رأسها (خليك في البيت) مع المحافظة على السلوكيات الشخصية في ارتداء الكمامة والتباعد وغسل الايدي وتجنب الزحام والتجمعات عند الخروج للضرورة القصوى.