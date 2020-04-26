النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2483 )  الأحد 26/4/2020

2000م دعوة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات خلال زيارة له لفرنسا لزعماء أوروبا وبشكل رئيسي الرئيس الفرنسي جاك شيراك المساعدة في تقدم عملية السلام في الشرق الأوسط وكان عرفات في زيارة لفرنسا قبل ان تبدأ المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والمنتظر ان تستأنف يوم 28/4/2000م.

2000م دعوة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات خلال زيارة له لفرنسا لزعماء أوروبا وبشكل رئيسي الرئيس الفرنسي جاك شيراك المساعدة في تقدم عملية السلام في الشرق الأوسط وكان عرفات في زيارة لفرنسا قبل ان تبدأ المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والمنتظر ان تستأنف يوم 28/4/2000م.