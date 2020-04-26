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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2483 ) الأحد 26/4/2020
أخبار فلسطينية
فلسطين وبريطانيا تبحثان التداعيات المدمرة لمخطط الضم الإسرائيلي
عريقات: إسرائيل تواصل اعتقال طالبا فلسطينيا مصاب بفيروس كورونا
فلسطين: 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالي 495 حالة
فلسطين والأردن يدعوان للتصدي لمخططات إسرائيل
غزة.. لا إصابات جديدة بكورونا وإجراءات مشددة لغير الملتزمين
كيلة: 11 إصابة بكورونا في الضفة والإجمالي 495
عباس يشكر أردوغان على مساعداته الطبية للسلطة
التعليم: لم نحدد بعد موعد وآلية توزيع أرقام جلوس طلبة "توجيهي" بغزة
أخبار إسرائيلية
إسرائيل تعلن 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا
بتسيلم": ارتفاع حادّ في عُنف المستوطنين خلال نيسان بمشاركة جنود الاحتلال
4 سيناريوهات إسرائيلية محتملة لما بعد "كورونا".. قوى ستتشكل ودول ستتفكك
ليتسمان يقرر ترك منصب وزير الصحة الإسرائيلي
اخبار دولية
"التعاون الإسلامي": إجراءات "إسرائيل" انتهاك للقانون الدولي
تغريم 50 ألف إسرائيلي لمخالفتهم تعليمات كورونا
أمين عام الأمم المتحدة يرفض ضم الكيان الإسرائيلي لأراض فلسطينية
وفيات كورونا تتجاوز الـ200 ألف في العالم
“الصحة” و”اليونيسف” تحذران من أثر تعطيل التطعيم على صحة الأطفال
الصحة العالمية: متعافو كورونا قد يتعرضون لإصابة ثانية
أخبار عربية
أبو الغيط يتلقى رسالة من جوتيريش يرفض فيها ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إسرائيل تواصل اعتقال طالب فلسطيني مصاب بفيروس كورونا
حماس”: واشنطن تشارك إسرائيل بالعدوان على الفلسطينيين
مصادر إسرائيلية تكشف عن تقدم في مباحثات تبادل الأسرى مع حماس
منظمة التحرير تطلب من «الأونروا» توسيع شبكة «الأمان الغذائي» وتفعيل برنامج «المال مقابل…
الشرق الاوسط
الوفيات في إسرائيل تلامس 200 والإصابات أكثر من 15 ألفاً
تسريبات إسرائيلية تشير إلى عدم سماح واشنطن بضم أجزاء
الخليج الإماراتية
الجامعة» والأمم المتحدة ترفضان ضم «إسرائيل» أراضي فلسطينية
رفض أممي عربي لتوجهات «إسرائيل» إلى ضم أراضٍ فلسطينية
الشروق المصرية
عريقات: إسرائيل تواصل اعتقال طالبا فلسطينيا مصاب بفيروس كورونا
الخارجية الفلسطينية: 1070 إصابة و53 حالة وفاة بالجاليات الفلسطينية حول العالم
الاهرام المصرية
الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار وقنابل الغاز على مزارعين شرق خان يونس
الغد الأردنية
مواجهات عنيفة مع الاحتلال بالقدس.. وإصابات واعتقالات بين الفلسطينيين
خبراء في الأمم المتحدة يحذرون من إصابة الأسرى الفلسطينيين بفيروس كورونا
الشرق القطرية
فلسطين والأردن يدعوان للتصدي لمخططات إسرائيل
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
حماس: مسلسل "أم هارون الكويتي" جريمة تاريخية
مستوطنون ينصبون خيمة في أرض ببيت لحم
المقدسية عويضة.. وذكريات "رمضان زمان"
إصابتان برصاص الاحتلال خلال مواجهات بكفر قدوم
عناصر من الأجهزة الأمنية تعتدي بالضرب المُبرح على شاب من بيت لقيا
"الديمقراطية" تندد بتهديد الاحتلال منع مواد مواجهة كورونا عن السلطة
القدس المحلية
الضابطة الجمركية تضبط تمور غير صالحة للاستهلاك ومنظف غسيل بدون بطاقة بيان في جنين
الشرطة تغلق50 محلا تجارياً وتقبض على شخص في جنين
الاحتلال يستقوي بتوزيع إخطارات الهدم بالضفة مستغلاً أوضاع الطوارئ
لم يوقف "كورونا" طموحَها بدخول كلية الطب، الطالبة رؤى تستثمر وقتها لتواصل تفوقها
الحملة الوطنية تدعو الجامعات الى تأجيل دفع الأقساط جراء الظروف الاقتصادية الصعبة
غزة: إنهاء الحجر الصحي لـ 8 متعافين ولا إصابات جديدة
إصابة شابين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في كفر قدوم
نصب خيمة استيطانية على أراضي قرية الجبعة جنوب بيت لحم
الحياة الجديدة
جنين: ضبط تمور غير صالحة ومنظفات بدون بطاقة بيان
عريقات: استمرار اعتقال محمد حسن خرق فاضح للقانون الدولي
غدا تشريح جثمان الشهيد نور البرغوثي بحضور طبيب ومحام فلسطينيين
الأيام
»رئيس الموساد: أزمة كورونا في دول عربية أخطر من المعلن
»ارتفاع الوفيات في صفوف الجالية الفلسطينية بأميركا إلى 33
وكالة صفا
الاحتلال يفرض تشديدات على المصلين بمحيط الأقصى
محافظ سلفيت: وفاة مصري بظروف غامضة بمستوطنة "بركان"
إصابتان برصاص الاحتلال خلال مواجهات بكفر قدوم
افتتاح "تكية" لتوزيع الإفطار الرمضاني على المحتاجين بمخيم عايدة
إصابة مواطن بحادث مروري في غزة
أزمة مياه مستعصية بقرية الجبعة في بيت لحم
حميد يشدد الإجراءات على الحواجز والبكري يسمح بتشغيل "التكسيات"
وكالة الرأي الفلسطينية
الإيجاز الصحفي الحكومي حول جائحة كورونا 25 إبريل 2020
كهرباء غزة تعلن عن حملة خصومات خلال رمضان
وفاة فلسطيني بـ"كورونا" في ولاية نيو مكسيكو الأميركية
ضوء أخضر أميركي لضم المستوطنات وفرض السيادة على الضفة
حماس: الرفض الدولي لضم الضفة يؤكد عزلة الموقف الأمريكي
الصحة تطلق منظومة طبية استشارية الكترونية
وزارة الاقتصاد تضبط وتصادر مفرقعات وألعاب اطفال ممنوعة
فلسطين اليوم
القدرة: لا إصابات بعد اجراء فحص مخبري لمعظم المتواجدين في الحجر
الجهاد الاسلامي يوزع طروداً غذائية على آلاف الاسر في قطاع غزة
غزة: الأوقاف تؤكد على الالتزام بموعد آذان الفجر الأول في رمضان
سما نيوز
غزة: 13.68 مليون دولار خسائر الصناعات الإنشائية خلال ثلاثة أشهر
من هو الشخص الذي استطاع فرض الحظر الكلي على "إسرائيل".. وما علاقته بنتنياهو؟
1070 إصابة و53 حالة وفاة 301 متعافٍ في صفوف جالياتنا حول العالم
شاهد..11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية
شاهد.. الاعلام والمعلومات الحكومي: خروج 8 حالات متعافية من الحجر الصحي وخطر تفشي كورونا في غزة وارد
عرب 48
الجاليات الفلسطينيّة: 1070 إصابة بكورونا و53 حالة وفاة
الاحتلال يصيب شابين من كفر قدوم ويستهدف مزارعين من خان يونس
الصحة الفلسطينية: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا
حماس" تهاجم تصريحات بومبيو الداعمة للضم
وكالة وفا
زملط يبحث مع وزير بريطاني التداعيات المدمرة لمخطط ال..
"التعاون الإسلامي": اجراءات اسرائيل انتهاك ل..
حدث في مثل هذا اليوم
- 26 نيسان (أبريل)
- 2000م دعوة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات خلال زيارة له لفرنسا لزعماء أوروبا وبشكل رئيسي الرئيس الفرنسي جاك شيراك المساعدة في تقدم عملية السلام في الشرق الأوسط وكان عرفات في زيارة لفرنسا قبل ان تبدأ المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والمنتظر ان تستأنف يوم 28/4/2000م.
- 1993م وفاة فلسطينية أم لستة أطفال بعد إصابتها في رأسها برصاص جندي إسرائيلي.
- 1948م الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (185) (الدورة الاستثنائية-2) الذي ينص على: أن الجمعية العامة اذ تعتبر حفظ النظام والأمن في القدس مسالة تعني الأمم المتحدة ككل تقرر ان تطلب من مجلس الوصاية ان يدرس مع سلطة الانتداب والأطراف المعنية الإجراءات الملائمة لحماية المدينة وسكانها وان يرفع إلى الجمعية العامة في اقرب وقت ممكن اقتراحات بهذا الشأن تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم (124) بأغلبية (44) صوتا ضد (3) وامتناع (2) عن التصويت.
- 1948م لواء هرئيل ولواء عتسيون التابعان لمنظمة الهاغاناه الإرهابية يشنان عملية بيوسي لاحتلال الأحياء السكنية الفلسطينية في القدس الغربية خارج البلدة القديمة (القطمون والشيخ جراح) بالإضافة إلى احتلال القرى الواقعة في الضواحي الشمالية والشرقية.
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