برشلونة يستهدف 5 لاعبين من يوفنتوس قبل بداية الموسم الجديد

يستهدف نادى برشلونة الإسبانى عدد من لاعبي يوفنتوس الإيطالى، لدعم صفوف البلوجرانا خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وعلى الرغم من تأثير أزمة فيروس كورونا، إقتصادياً على الأندية الأوروبية، إلا أن برشلونة يخطط لدعم صفوفه بصفقات مميزة إستعداداَ للموسم الجديد.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية، إن نادى برشلونة يضع أنظاره على العديد من لاعبي يوفنتوس من أجل ضمهم لصفوف البارسا في الميركاتو الصيفي المقبل.

أوضحت الصحيفة، إن برشلونة يضع عينه على كلاً من الإيطالي فيدريكو بيرنارديسكي، والتركي ميريح ديميرال، والإيطالي ماتيا دي تشيليو والأوروجواياني رودريجو بينتانكور، من أجل البحث عن الخيارات المناسبة للانضمام إلى الفريق الكتالونى.

ويضاف على هذا، الهدف الأبرز والذى فشل فى ضمه برشلونة الصيف الماضى، وهو الهولندى ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس.

فى المقابل، يرغب يوفنتوس الإيطالى في ضم البرازيلي آرثر لاعب برشلونة، والذي أعلن عدم رغبته في الرحيل عن صفوف النادي الإسباني خلال الفترة القادمة.

ويبحث نادى برشلونة الإسباني عن مصادر جديدة للإيرادات عبر حقوق البث التليفزيوني، لتعويض الخسائر الاقتصادية الكبيرة الناجمة عن توقف النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكشف نادى برشلونة، فى بيان رسمي، عن خطته لإطلاق سلسلة تليفزيونية عن أكاديمية لاماسيا الخاصة بالفريق الكتالونى.

ويتضمن المشروع الذى أعده الكاتب ألبرت اسبينوسا ويخطط برشلونة لإطلاقه، تصوراً خيالياً لناشئين يقيمون فى أكاديمية لاماسيا، ويمتلكون طموحات للسير على نهج نجوم مثل أندريس إنيستا وتشافى وليونيل ميسى الذين تحولوا إلى أساطير فى الفريق الأول بعد التخرج من الأكاديمية.

وأكد برشلونة فى بيانه أن "هدف الحلقات ليس إعادة تجسيد مواقف حقيقية أو أشخاص فى لاماسيا، بل نريد إعطاء الإلهام عبر قصص خيالية".

وأضاف، "ستخصص الحلقات الخيالية للجمهور الشاب والعائلات، وسيكون الأبطال من الرياضيين الشبان والأشخاص حولهم وعلاقاتهم الانسانية".

وقال إسبينوسا كاتب السلسلة التليفزيونية، الذى من المنتظر تصويره نهاية العام الجارى، "سنرى قصصاً عن كرة القدم ولكن فوق ذلك سنرى علاقات إنسانية، الأبطال شبان لديهم أحلام فى مكان أسطورى بدأ منه لاعبون مثل ميسى وتشافى وإنيستا وسنرى كيفية نشأة الأساطير".

وينتج الحلقات شركة استوديوهات برشلونة، التى أصدرت العام الماضى سلسلة وثائقية عن كواليس داخل النادى وحالة اللاعبين بعد المباريات ومنها الهزيمة المؤلمة 4-0 من ليفربول فى دورى أبطال أوروبا.