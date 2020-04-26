وكيل نيمار السابق: ريال مدريد مازال يحلم بالتعاقد مع النجم البرازيلى

أكد فاجنر ريبيرو الوكيل السابق للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أن ريال مدريد مازال يحلم بالتعاقد مع مهاجم برشلونة السابق.

قال ريبيرو في تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت" الكتالونية، "ذهبت إلى مدريد عدة مرات لأن فلورنتينو بيريز رئيس الريال كان لديه حلم التعاقد مع نيمار بذلك الوقت قبل أن ينضم لصفوف برشلونة".

أضاف الوكيل السابق للاعب البرازيلى نيمار "في شهر مايو الماضي كنت معه في مكتبه وتحدثنا في عدة أمور وأخبرني أنه ما يزال يحلم بالتعاقد مع البرازيلى نيمار".

وواصل ريبيرو تصريحاته قائلا "لقد تحدثوا معي عدة مرات قبل أن ينضم لصفوف برشلونة، اليوم سعر نيمار سيكون 164 مليون يورو، وهو ما لم يكن متاحا منذ عام واحد فقط".

وكان نيمار قد انضم لصفوف فريق باريس سان جيرمان، قادما من برشلونة، فى صيف عام 2017، فى صفقة قياسية، وصلت قيمتها إلى 222 مليون يورو، جعلته اللاعب الأغلى فى تاريخ كرة القدم.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، كشفت مؤخرا عن وجود إصرار قوى من قبل النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، فى العودة مجددا لصفوف فريق برشلونة، بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن النجم البرازيلى نيمار، سوف يضحى بنصف راتبه مع باريس سان جيرمان، من أجل العودة إلى برشلونة، خلال سوق الانتقالات المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن النجم البرازيلى يرغب فى العودة إلى صفوف البارسا من جديد، ليس من أجل المال، إذ يحصل نيمار حاليا على مبلغ 52 مليون يورو سنويا، شاملة الراتب والمكافآت، بينما سيتقاضى فى برشلونة أكثر من 20 مليون يورو بقليل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة البارسا، سوف تدرج فى عقد النجم البرازيلى، بند مكافآت، سيحصل عليها وفقا للمستويات التى سيقدمها مع الفريق.