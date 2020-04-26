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دوناروما يقرر الاستمرار مع ميلان ويغلق الباب أمام يوفنتوس

26 نيسان / أبريل 2020 04:33

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قرر جيانلويجى دوناروما، حارس مرمى ميلان الإيطالى، الاستمرار مع الروسونيرى خلال الفترة المقبلة وعدم الرحيل لصفوف أي نادى آخر رغم العروض التي تلقاها من العديد من الأندية الكبرى في أوروبا.

ذكرت شبكة "سكاى سبورت"، أن دوناروما حسم مستقبله بالإستمرار مع ميلان والموافقة على تجديد تعاقده مع الفريق، بعدما كان قريبا من الرحيل ليغلق الباب أمام عرض نادى يوفنتوس بالحصول على خدمات فى فترة الانتقالات المقبلة.

أضافت أن الأولوية للحارس المتألق هي التجديد مع ميلان لعقده الذى ينتهى في صيف العام المقبل 2021، موضحة أن دوناروما سيكون سعيدا للغاية في حال موافقة إدارة النادى الإيطالى على شروطه لتجديد العقد.

وكانت تقارير صحفية كشفت مؤخرا، أن نادى يوفنتوس يخطط لتدعيم مركز حراسة المرمى، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل رغبته فى التعاقد مع جيانلويجى دوناروما، حارس فريق ميلان.

وفقا لشبكة "ميديا ست" الإيطالية، فإن يوفنتوس، يسعى لضم الحارس دوناروما، من خلال صفقة تبادلية، تضم جناحه فيديريكو بيرنارديسكى، الذى خرج من حسابات مدرب اليوفى، ماوريسيو سارى.

أضاف الشبكة الإيطالية، أن مسئولى الروسونيرى، يرغبون فى التخلص من مشاكل حارسهم الشاب، الذى ينتهى عقده مع النادى، فى صيف عام 2021، ويرفض تمديد عقده، فى ظل مطالب وكيل أعماله مينو رايولا بالرحيل.

أشارت الشبكة الإيطالية، إلى أن ميلان معجبين بمهارات لاعب اليوفى، بعد أن حاولوا ضمه من فريق فيورنتينا، قبل عامين، ولكنه فضل الإنضمام إلى يوفنتوس وقتها.

يرى مسئولى يوفنتوس، فى دوناروما، الوريث الأمثل للحارس المخضرم جيانلويجى بوفون، فى حماية عرين اليوفى فى المستقبل.

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