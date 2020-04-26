أخطاء تفعلها فى وجبة السحور تعرضك للكسل أثناء الصيام



للحفاظ على صحتك ونشاطك خلال الصيام الحل الأمثل هو الاهتمام بنوعية الطعام المتناول في وجبة السحور، لأن هذه الوجبة تعمل على إمداد الجسم بجميع العناصر التي يفتقدها خلال الصيام، وأيضا تساهم بشكل كبير في الحصول على النشاط والحيوية، وتقلل فرص الإصابة بأي مشاكل صحية خلال ساعات الصيام الطويلة.

وخلال هذا التقرير، سنتعرف علي بعض الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في زيادة فرص شعورك بالكسل خلال ساعات الصيام، والتي ينصح بتجنب تناولها في وجبة السحور، وذلك وفقا لموقع "livestrong" ومنها:

-لا تتناول الأطعمة المليئة بالأملاح خلال وجبة السحور، لأنها أطعمة تحتوي علي نسبة عالية من الصوديوم، الذي يتسببب في احتباس السوائل والسموم بالجسم، وأيضا يزداد الرغبة في تناول المزيد من الماء لخلق التوازن، وزيادة نسبة الأملاح في الجسم تتسبب في الرغبة بتناول الماء، ومع عدم تناولها فأنت تتعرض للإصابة بالكسل وعدم الرغبة علي الحركة، ولذا عليك الابتعاد أو تجنب تناول هذه الأطعمة في السحور، واستبدالها بالأطعمة الغنية بالألياف كالخضراوات والفواكه.

-من أبرز الأخطاء التي يقوم بها البعض خلال تناولهم لوجبة السحور، هي تناول الحلويات، وهذا الأمر يتسبب في ارتفاع نسبة السكر بالجسم ثم انخفاضة بعد مرور وقت قصير، وهنا يبدا الجسم بالشعور بعدم الراحة، والكسل الشديد، ولذا عليك تجنب هذا الأمر واستبدال الحلويات بالزبادي والفواكه والخضراوات في وجبة السحور لتجنب الشعور والإصابة بالكسل.

-ومن أبرز الأخطاء التي يقوم بها البعض أثناء تناولهم لوجبة السحور هي تناول كوبا من الشاي أو القهوة، وهذا الأمر يعد من الأمور المضرة، لأنها تتسبب في شعورك بالكسل أثناء الصيام، وأيضا تتسبب في فقدانك نسبة كبيرة من السوائل المختزنة بالجسم، وتزيد من فرص الإصابة بالعطش الشديد.