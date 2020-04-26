كيف تتناول قهوتك بشكل صحى فى رمضان



القهوة تعد من المشروبات التي يفضلها الكثيرون، فتناولها بعد وجبة الإفطار خلال شهر رمضان يعد من الأمور التي ينتظرها الصائم لكي يسترجع توازنه اليومي، ففنجان القهوة اليومي يعد من الأمور التي تؤرق الأشخاص خلال شهر رمضان لعدم تناولهم لها، وتعرضهم للشعور والإصابة بالتوتر والقلق والعصبية.

وأكد التقرير المنشور خلال موقع "WEBMED" الطبي، أن الإفراط في تناول القهوة يشكل خطرا علي الصحة، ولكن الاكتفاء بتناول فنجان أو اثنين علي الأكثر على مدار اليوم يعد من الحيل الجيدة للصحة، فالقهوة تحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة الهامة للجسم، ولكن دون الإفراط في تناولها.

وأشار التقرير، أن الإفراط في تناول القهوة وخاصة خلال شهر رمضان يعرضك للكثير من المشاكل الصحية، ومنها فقدان نسبة كبيرة من السوائل المختزنة داخل الجسم، لأنها من المشروبات المدرة للبول أي التي تفقد الجسم الماء المتواجدة به، وأيضا تتسببب في زيادة الشعور والرغبة في العطش خلال ساعات الصيام.

فالإسراف في تناول القهوة يعد من الأمور التي تتسبب في ارتفاع نسبة ضغط الدم، وأنت في غني عن هذا الأمر لكي تتجنب الأضرار المرتبطة بارتفاع نسبة ضغط الدم، هذا ما أوصي به التقرير.

وخلال شهر رمضان، والصيام لعدد ساعات طويلة، عليك شرب الماء لتعويض السوائل التي تم فقدانها في الجسم خلال ساعات الصيام، ثم تناول فنجان أو أثنين من القهوة، ولا تكثر عن هذه الكميات، لكي لا تتعرض للمضاعفات السابق ذكرها.

وأخيرا نصح التقرير، بضرورة عدم تناول المشروبات الأخري الغنية بالكافيين، كالشاي، لأنها تتسبب في فقدان الجسم العناصر التي يحتاجها من الماء، ويزيد من فرص تعرضك للإصابة بالجفاف.