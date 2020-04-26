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يوتيوب يطرح تحسينات جديدة لقسم التعليقات بتطبيق الموبايل

26 نيسان / أبريل 2020 04:45

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لطالما كان عرض التعليقات على تطبيق YouTube للموبايل مهمة مؤلمة، خاصة عندما يكون عليك التمرير إلى ما لا نهاية والانتقال عبر قائمة توصيات الفيديو بالكامل لعرض أو نشر تعليق، لكن يبدو أن جوجل قد وجدت طريقة لإصلاح هذه المشكلة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أعلنت الشركة عن إعادة تصميم صفحة مشاهدة الفيديو بالكامل على تطبيق YouTube Mobile لتحسين تجربة المشاهدة، فضمن التطوير الجديد، أضافت جوجل ثلاث ميزات جديدة، بما في ذلك مكان جديد لقسم التعليقات حيث نقلت جوجل قسم التعليقات أسفل تشغيل الفيديو مباشرة أو أعلى قائمة المشاهدة التالية.

وهنا يمكن للمستخدمين أيضًا التفاعل مع العديد من الوظائف الأخرى مثل الضغط في أي مكان لعرض الكل، مثل التعليقات والرد عليها، وبالإضافة إلى ذلك، أجرت جوجل بعض التغييرات لمشاهدة القسم التالي من التطبيق، حيث سيدعم القسم الآن عناوين صور مصغرة أكبر وأطول.

كما تمت إضافة رمز قناة جديد في كل فيديو لمساعدة الأشخاص في تحديد المحتويات من منشئي المحتوى المفضلين لديهم، وستعرض قائمة مشاهدة الفيديو التالية الآن أيضًا أنواعًا جديدة من المحتوى مثل مشاركات المجتمع وتحديثات النصوص والاستطلاعات والصور وملفات GIF ومزيج YouTube (قائمة تشغيل مخصصة تم إنشاؤها بواسطة مقاطع فيديو تستند إلى جوجل شاهدتها مؤخرًا) والمزيد.

وبحسب التقرير، فإن التغييرات الجديدة قابلة للتطبيق على كل من Android وiOS ويتم طرحها كتحديثات من جانب الخادم، لذا قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول حسب المنطقة التي تعيش فيها.

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