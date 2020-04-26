احذر.. رسالة خبيثة تتسبب فى تعطيل هاتفك الأيفون أو جهاز الأيباد

إذا كنت تستخدم أحد أجهزة أبل، فعليك الحذر بشدة، بعدما سببت رسالة نصية خبيثة عدداً من المشاكل بهواتف أيفون وأبل ووتش وأجهزة الأيباد والماك، وتتضمن سلسلة أحرف ورموز تعبيرية للعلم الإيطالى وبعض الأحرف من اللغة السندية.

وفقًا لتقرير صادر عن 9to5Mac، أبلغ المستخدمون عن تلقى هذه الرسالة النصية كإشعار على أجهزة أبل الخاصة بهم، وعلى هواتف أيفون، يقال إن الخطأ يؤثر على أولئك الذين يستخدمون نظام iOS13.4.1. .

ووفقًا للتقرير، عندما يتلقى جهاز أيفون أو أيباد أو Mac أو أبل Watch إشعارًا باستخدام هذه السلسلة النصية، تصبح الأمور غير مستقرة، وفى بعض الأحيان يتعطل الجهاز، بينما يتوقف فى أحيان أخرى عن الاستجابة للمس وأكثر من ذلك بكثير.

وفقًا لتحديث التقرير، تم طرح التصحيح بالفعل على الأجهزة التى تعمل بنظام التشغيل iOS 13.4.5 التجريبى، ما يعنى أن أبل على علم بالمشكلة، وقد يكون هناك إصلاح للأجهزة الأخرى قريبًا.

ولا يُعرف حتى الآن كيف وأصل هذا النص، إذ يتم مشاركته عبر المنصات بما فى ذلك iMessages و تويتر، كما هناك تقارير تربطه بمجموعة Telegram .

وأوضحت تغريدة من قبل EverythingأبلPro أن رمز العلم الإيطالى ليس ضروريًا فى هذه الرسالة النصية الخبيثة، إذ تتعطل أجهزة أبل حتى عندما تتضمن الرسالة فقط أحرف اللغة السندية.

ولإصلاح المشكلة مؤقتا عليك تعطيل الإشعارات على جهاز أبل، أما إذا كنت تتساءل عما يجب فعله فى حالة تلقى الإخطار؟ يقول التقرير: "لحسن الحظ، إذا تلقيت رسالة تحتوى على السلسلة النصية، فيمكنك إعادة تشغيل جهازك ويجب أن تعود الأشياء إلى طبيعتها".

وقد ظهر نوع مماثل من الأخطاء التى أثرت على أجهزة أبل فى عام 2018. وقد وجد أن حرف لغة التيلجو قد أتلف أجهزة أيفون، بعد دمجه فى رسالة أو فى مستند أو تم لصقه.