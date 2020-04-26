بالخطوات.. كيفية تمنع مواقع الويب من الوصول للكاميرا والميكروفون؟

عند زيارة بعض مواقع الويب، يجد المستخدم الكثير منها تطلب الإذن للوصول إلى كاميرا الويب أو الميكروفون في جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم، بل وربما يوافق المستخدم بشكل سريع على هذا الطلب للتخلص من هذه النافذة، وفيما يلى نعرض طريقة منع مواقع الويب من الوصول إلى كاميرا الويب والميكروفون في الكمبيوتر بكل سهولة:

في متصفح جوجل كروم:

- افتح المتصفح، ثم اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى لفتح القائمة الرئيسية.

- اضغط على خيار (الإعدادات).

- اضغط على خيار Privacy and Security.

- اضغط على خيار Site Settings.

يمكن من خلال تلك النافذة ضبط خيارات الوصول للكاميرا والميكروفون، والتي ستُضبط تلقائيًا على خيار "السؤال قبل الوصول"، حيث يجب على المستخدم الضغط على كل منهما بشكل منفصل، وتحريك زر التبديل في الصفحة التي تظهر له لحظر مواقع الويب من استخدام الميكروفون والكاميرا.

في متصفح فايرفوكس:

-افتح المتصفح.

-اضغط على أيقونة القائمة في أعلى الزاوية اليمنى.

- اضغط على خيار Options.

- قم بالتمرير للأسفل للوصول إلى قسم Permissions.

يمكن هنا ضبط خيارات أذونات الوصول، بالإضافة إلى حظر الوصول إلى الموقع الجغرافي والكاميرا والميكروفون، حيث يجب الضغط على كل منها لمعرفة مواقع الويب التي يمكنها الوصول، إذا كنت لا تريد أن يمتلك موقع الويب هذه الأذونات، فما عليك سوى إزالته من القائمة.

متصفح مايكروسوفت إيدج:

- افتح المتصفح.

- اضغط على أيقونة القائمة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

- اضغط على خيار (الإعدادات).

- اضغط على خيار Site Permissions.

وهنا يمكن الضغط على كل من خياري "الميكروفون" و"الكاميرا" بشكل منفصل للدخول للصفحة الخاصة بهما، واختيار تقييد الوصول بشكل كلي من خلال تبديل الزر، أو السماح لبعض المواقع من خلال إضافتها للقائمة.