الرئيس حاول تعليم شعبه طريقة ارتداء الكمامة فوضعها على عينيه

فشل رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا في التعامل مع كمامة طبية واقية، ارتداها أولا على عينيه قبل أن يعيدها إلى مكانها الصحيح، حسبما يظهر فيديو طريف انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وللمفارقة، فإن رامافوسا كان يدلي بكلمة عن أهمية اتخاذ التدابير الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ويشرح الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامات.

وكان الرئيس يعلن أن بلاده ستعمل على تخفيف بعض إجراءات الإغلاق، بدءا من شهر مايو المقبل، لكنه شدد على ضرورة استعمال الكمامات الطبية في المواصلات العامة.

وحاول رامافوسا إرشاد شعبه بشأن الطريقة الصحيحة لوضع الكمامة على الوجه، لكنه لم ينجح في ذلك، حيث ارتداها على عينيه قبل أن ينزلها على أنفه وفمه في ثوان.

وعانى الرئيس لفترة قصيرة في تثبيت طرفي الكمامة على أذنيه، لتستقر فوق عينيه مباشرة، لكنه سرعان ما عدلها.

وحقق مقطع الفيديو انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار الموقف الطريف موجة سخرية على "تويتر" تحت وسمي "MaskOnChallenge#" و"CyrilMaskChallenge#"، حيث نشر متابعون مقاطع فيديو يفشلون فيها عمدا في ارتداء الكمامة.

ووصلت أصداء الحملة إلى مسامع الرئيس نفسه، وصرح رامافوسا لمحطة "إي إن سي إيه" المحلية مازحا على ما يبدو: "لهؤلاء ممن ضحكوا علي، سأنشئ قناة لتعليم الناس كيفية ارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة".