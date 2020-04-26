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الاقتصاد تطالب أصحاب مراكز التسوق والمحال التجارية بالالتزام بإجراءات الوقاية

26 نيسان / أبريل 2020 05:03

غزة- الرأي

طالبت وزارة الاقتصاد الوطني أصحاب المراكز والأسواق والمحال التجارية الإلتزام بالإجراءات الوقائية.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، إنه يجب على كافة المحلات التجارية والمولات التجارية العمل إلزام البائعين بوضع الكمامات الواقية خاصة في الأماكن التي تشهد زحاما شديدا.

وشددت الوزارة على اجراءات التعقيم قبل البدء بالعمل من تأمين مستلزمات نظافة للعاملين، وتوفير التهوية الجيدة، وإلزام العمال بارتداء مستلزمات الوقاية الشخصية كمامات فلتريه، وقفازات، والطّلب من جميع الزّبائن استخدام المعقم قبل الدّخول إلى المحلّات.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم التفتيش من خلال كوادر حماية المستهلك بالوزارة على مدي التزام أصحاب المحلات بإجراءات الامن والسلامة للوقاية من الفيروسات.

كما قامت طواقم حماية المستهلك في محافظات غزة بتنظيم 10 جولات ميدانية على المحلات التجارية والأسواق، وتم خلالها زيارة 205 منشأه تجارية.

وذكرت أنه تم تحرير 8 محاضر ضبط، و9 محاضر اتلاف لأصناف وسلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمي.

وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233.

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