وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف كهف أثري بنقوش فريدة في سيناء وكالة الرأي الفلسطينية الرئيس حاول تعليم شعبه طريقة ارتداء الكمامة فوضعها على عينيه وكالة الرأي الفلسطينية بالخطوات.. كيفية تمنع مواقع الويب من الوصول للكاميرا والميكروفون؟ وكالة الرأي الفلسطينية احذر.. رسالة خبيثة تتسبب فى تعطيل هاتفك الأيفون أو جهاز الأيباد وكالة الرأي الفلسطينية يوتيوب يطرح تحسينات جديدة لقسم التعليقات بتطبيق الموبايل وكالة الرأي الفلسطينية أفضل الطرق لتعويد طفلك على الصيام وكالة الرأي الفلسطينية كيف تتناول قهوتك بشكل صحى فى رمضان وكالة الرأي الفلسطينية أخطاء تفعلها فى وجبة السحور تعرضك للكسل أثناء الصيام وكالة الرأي الفلسطينية دوناروما يقرر الاستمرار مع ميلان ويغلق الباب أمام يوفنتوس وكالة الرأي الفلسطينية وكيل نيمار السابق: ريال مدريد مازال يحلم بالتعاقد مع النجم البرازيلى
أخبار » الأخبار الحكومية

مباحث التموين تُحرر 9 محاضر ضبط لتجار مُخالفين

26 نيسان / أبريل 2020 05:04

1
1

غزة- الرأي

حررت دائرة مباحث التموين التابعة للمباحث العامة في الشرطة الفلسطينية، 9 محاضر ضبط بحق تجار مخالفين، خلال جولاتها التفقدية على الأسواق والمحلات التجارية.

وجاءت محاضر الضبط بحق التجار، على إثر ممارستهم الاستغلال والتلاعب بالأسعار، وبيع سلع منتهية الصلاحية للمواطنين ومخالفة التعليمات المتعلقة ببيع المواد التموينية والصحية المعلنة من الجهات المختصة، حيث تمت إحالتها إلى وزارة الاقتصاد لأخذ المقتضى القانوني.

وأوضحت الدائرة، أنها تواصل جولاتها التفقدية على الأسواق والمولات الكبيرة، بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد؛ لمتابعة التزام التجار ببيع المواد التموينية وفق التسعيرة الرسمية دون مغالاة أو احتكار.

في سياق متصل، حررت مباحث التموين إخطارا بالإغلاق لمحل عمل جاتوهات، لعدم التزامه بمعايير النظافة وعدم توفر الشروط الصحية في داخله.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تطلق مبادرة "همة شباب"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟