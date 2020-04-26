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تكية غزة الخيرية توزع 400 وجبة افطار صائم للأسر المعوزة بغزة

26 نيسان / أبريل 2020 08:22

تكية غزة الخيرية توزع 400 وجبة افطار صائم للأسر المعوزة بغزة
تكية غزة الخيرية توزع 400 وجبة افطار صائم للأسر المعوزة بغزة

غزة- الرأي

وزعت تكية غزة الخيرية التابعة للجنة زكاة الدرج، 400 وجبة افطار صائم مكونة من الأرز والدجاج المشوي وشوربة الجريشة على 200  أسرة معوزة  في مدينة غزة يوم  الجمعة الماضية، وذلك في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها بسبب فايروس كورونا وقدوم شهر رمضان.

وأوضح المدير التنفيذي للجنة رامي العشي، أن  التكية تعمل وفق الأهداف التي وضعتها من أجل تحقيق التكافل الاجتماعي، والتخفيف من الضائقة المالية التي يمر بها أهالي غزة، في ظل الحصار المطبق وحالة الطوارئ العامة بسبب وباء كورونا.

وأشار، إلى أن زكاة الدرج تسعى بشكل متواصل من أجل توفير المساعدة للمحتاجين وتقف بجانبهم بقدر المستطاع، داعياً أهل الخير لبذل الجهود في مساندة الأسر الفقيرة خلال شهر رمضان.

يذكر أن تكية غزة تعمل بشكل متواصل طيلة أيام السنة لتوفير الوجبات المتنوعة للفقراء والمرضى وذوي الاعاقة وكبار السن.

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